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НБУ предоставил суду в Швейцарии аргументы в процессе против Коломойского

Новости » Экономика    18.06.2019 - 13:14
НБУ предоставил суду в Швейцарии аргументы в процессе против Коломойского
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Коломойский пытается остановить судебный процесс на 9 млрд грн

Национальный банк предоставил суду первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария) свои доводы относительно ходатайства экс-акционера "Приватбанка" Игоря Коломойского о приостановлении судебного производства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, ходатайство Коломойского основывалось на решении Печерского суда от 20 апреля, который разорвал семь договоров поручительства, на пять из которых НБУ ссылался в своем исковом заявлении против Коломойского, поданном в Швейцарии.

Национальный банк отмечает, что несмотря на то, что решение Печерского районного суда г. Киева было оглашено о почти два месяца назад 20 апреля 2019 года, судья Вячеслав Пидпалый до сих пор не составил полный текст решения по делу.

"В соответствии с законодательством Украины составление полного решения суда может быть отложено на срок не более 10 дней со дня окончания рассмотрения. Национальный банк уже трижды подавал в канцелярию суда ходатайство о выдаче полного текста, однако никакого ответа относительно этого не поступало. В связи с этим 12 июня 2019 года на действия судьи была подана дисциплинарная жалоба в Высший совет правосудия", - отмечается в сообщении.

Напомним, НБУ в декабре 2018 года обратился в Первую инстанцию суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Игоря Коломойского с целью взыскания задолженности как финансового поручителя перед НБУ. Коломойский остается должником перед НБУ на сумму 9,2 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, 20 апреля судья Печерского райсуда города Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".

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