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Держстат показав динаміку соціальних видатків за останні роки

Новини » Економіка    11.07.2019 - 13:14
Держстат показав динаміку соціальних видатків за останні роки
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо витрат з державного бюджету на соціальний захист населення України. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, зріс з 84 грн у 2000 році до 2542 грн у 2019 році.

Середньомісячна заробітна плата зросла за цей період у 38 разів з 230 грн до 8865 грн.

Держстат показав динаміку соціальних видатків за останні роки

ukrstat.gov.ua

Крім того, Держстат публікує дані щодо частки державні витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення населення. За даними відомства, частка соціальних виплат становила 9,3% від ВВП України у 2010 році і 8,7% у 2018 році.

Держстат показав динаміку соціальних видатків за останні роки

ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня підвищилися виплати для осіб з тривалим трудовим стажем (35 років для чоловіків та 30 років для жінок). Згідно з постановою Кабміну, пенсія для осіб з тривалим виробничим стажем становитиме не менше 2000 грн.

Нагадаємо, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), з 1 липня 2019 року підвищено на 67 грн до 1564 грн.

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