Держстат показав динаміку соціальних видатків за останні роки

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 2000 року розмір пенсії в Україні зріс у 30 разів

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо витрат з державного бюджету на соціальний захист населення України. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, зріс з 84 грн у 2000 році до 2542 грн у 2019 році.

Середньомісячна заробітна плата зросла за цей період у 38 разів з 230 грн до 8865 грн.

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Крім того, Держстат публікує дані щодо частки державні витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення населення. За даними відомства, частка соціальних виплат становила 9,3% від ВВП України у 2010 році і 8,7% у 2018 році.

ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня підвищилися виплати для осіб з тривалим трудовим стажем (35 років для чоловіків та 30 років для жінок). Згідно з постановою Кабміну, пенсія для осіб з тривалим виробничим стажем становитиме не менше 2000 грн.

Нагадаємо, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), з 1 липня 2019 року підвищено на 67 грн до 1564 грн.