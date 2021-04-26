Госканал показал признания задержанных по обвинению в "покушении" на Лукашенко

Задержанные по делу о подготовке "военного переворота" и "покушения" на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "признали" свою вину. Кадры с признаниями показал гостелеканал ОНТ.

Об этом сообщает "Белта" .

О том, что они признали свою вину, заявили политолог Александр Федута, лидер оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусев и адвокат Юрий Зенкович.

Ранее Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране. По его словам, было несколько сценариев.

Напомним, США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".