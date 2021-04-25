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"Через переворот в Беларуси". Лукашенко заявил о готовившемся нападении на РФ

Новина українською → Беларусь, Воскресенье 25 апреля 2021 01:00
"Через переворот в Беларуси". Лукашенко заявил о готовившемся нападении на РФ Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Даша Харченко

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы готовился государственный переворот с целью ввести войска НАТО. По его словам, это был "трамплин" для нападения на Россию.

Об этом Лукашенко сказал в эфире телеканала ОНТ.

Он уверен, что через "переворот в Беларуси" готовилось нападение на Россию.

"Им надо было на сутки <...>прийти здесь к власти, якобы прийти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин, я вам всегда говорил, для нападения на Россию", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране. По его словам, было несколько сценариев.

Напомним, США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".

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