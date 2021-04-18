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В Беларуси открыли дело о "попытке захвата власти"

Новина українською → Беларусь, Воскресенье 18 апреля 2021 23:08
В Беларуси открыли дело о "попытке захвата власти" Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Даша Харченко

В Беларуси впервые открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем". Отмечается, что в стране якобы была попытка военного переворота и покушение на Александра Лукашенко и его семью.

Об этом сообщил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) страны Константин Бычек.

Наказание за это "преступление" предусмотрено в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК - это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Беларуси не было", - заявил Бычек.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала в Москве двоих человек, которые якобы готовили государственный переворот в Беларуси. Их также подозревают в планировании физического устранения Александра Лукашенко.

Также в Беларуси заявили о шести попытках "цветных революций" в стране.

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