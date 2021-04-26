Держканал показав зізнання затриманих за звинуваченням у "замаху" на Лукашенка

Затримані у справі про підготовці "військового перевороту" і " замаху" на невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка "визнали" свою провину. Кадри з зізнаннями показав держтелеканал ОНТ.

Про те, що вони визнали свою провину, заявили лідер опозиційної партії "Білоруський Народний фронт" (БНФ) Григорій Костусєв і адвокат Юрій Зенкович.

Раніше Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот в країні. За його словами, було кілька сценаріїв.

Нагадавши, США відкинули звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом".