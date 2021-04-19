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США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 19 апреля 2021 11:29
США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Государственный департамент США отвергает обвинения в подготовке покушения на Александра Лукашенко - президента Беларуси. Любые утверждения об этом не соответствуют действительности.

Об этом пишет белорусское "Радио Свобода".

"Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также о его прямых заявлениях в СМИ. Любые утверждения о том, что правительство США стояло за покушением на Лукашенко или участвовало в нем, полностью не соответствуют действительности", - заявили в Госдепе.

Отметим, накануне белорусский КГБ заявил, что якобы покушение на Лукашенко готовили спецслужбы США. А в субботу российская ФСБ заявила о задержании группы людей, которая была в этом замешана. Задержанные имеют гражданства США и Беларуси.

В Госдепе добавили, что знают о задержании гражданина США, которого подозревают в якобы подготовке покушения, и готовы предоставить ему все соответствующие консульские услуги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем". По данным белорусской стороны, в стране якобы была попытка военного переворота и покушения на Лукашенко и его семью.

Кроме того, Беларусь снова обвинила страны Запада в "наращивании войск" возле границы.

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