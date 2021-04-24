Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране. По его словам, было несколько сценариев.
Об этом сообщает "БелТА".
По словам Лукашенко, изначально его якобы планировали ликвидировать в ходе парада Победы 9 мая, однако были вынуждены отказаться от этого плана из-за сложности его реализации.
Также якобы рассматривался вариант с нападением на президентский кортеж - для этого участники подготовки переворота якобы закупили гранатометы. Но автомобили кортежа в целях безопасности всегда передвигаются на высокой скорости, поэтому попасть в них довольно сложно, сообщил Лукашенко.
Третий сценарий якобы предполагал вооруженное нападение на загородную резиденцию Лукашенко. На уничтожение самой резиденции предполагалось якобы выделить 10 миллионов долларов, еще 1 миллион долларов должен был получить снайпер, который должен был застрелить белорусского президента, заявил Лукашенко.
При этом Лукашенко подчеркнул, что обо всех этих "планах" ему стало известно заранее.
Напомним, США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко.
Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".