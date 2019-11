Госдеп США призвал Twitter, Instagram и Facebook заблокировать аккаунты лидеров Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, заявил что власти Ирана отключили интернет, поскольку пытаются скрыть смерти протестующих

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук попросил Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты высокопоставленных государственных лиц Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Государственного департамента в Twitter.

По его словам, это нужно сделать, пока в Иране не будет восстановлен интернет.

"Сейчас режим отключил интернет, поскольку пытается скрыть все смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране", - отметил Хук.

В связи с этим, дипломат считает, что аккаунты верховного лидера Али Хаменеи, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и президента Хасана Рухани, в указанных соцсетях нужно заблокировать.

Special Representative for Iran Hook urges @Facebook, @instagram, and @Twitter to suspend the accounts of the Iranian regime’s leadership, who’ve shamelessly used social media to spew propaganda while shutting down the internet for ordinary Iranians. #Internet4Iran #IranProtests pic.twitter.com/8rMOdOtadC