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Госдеп США призвал Twitter, Instagram и Facebook заблокировать аккаунты лидеров Ирана

Новости » В мире     23.11.2019 - 23:43
Госдеп США призвал Twitter, Instagram и Facebook заблокировать аккаунты лидеров Ирана
Иллюстративное фото (GettyImages)

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, заявил что власти Ирана отключили интернет, поскольку пытаются скрыть смерти протестующих

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук попросил Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты высокопоставленных государственных лиц Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Государственного департамента в Twitter.

По его словам, это нужно сделать, пока в Иране не будет восстановлен интернет.

"Сейчас режим отключил интернет, поскольку пытается скрыть все смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране", - отметил Хук.

В связи с этим, дипломат считает, что аккаунты верховного лидера Али Хаменеи, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и президента Хасана Рухани, в указанных соцсетях нужно заблокировать.

Напомним, в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ в интернет на фоне массовых протестов против повышения цен на бензин. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи.

После начала массовых протестов в Иране частично восстановили доступ в интернет. Высший совет национальной безопасности Ирана разблокировали доступ в интернет в некоторых районах - в Хормозгане, Керманшахе, Арака, Мешхеде, Куме, Тебризе, Хамадане, Бушире, а также частично в Тегеране.

В ООН глубоко обеспокоены сообщениями об убийствах и ранениях, а также о том, что власти применили чрезмерную силу против демонстрантов. Отмечается, что в период с 15 по 19 ноября были убиты 106 человек, а также 1000 человек арестованы за участие в акциях протеста.

Также РБК-Украина писало, что США ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабной интернет-цензуре во время протестов в стране.

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