Госдеп США призвал Twitter, Instagram и Facebook заблокировать аккаунты лидеров Ирана

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Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, заявил что власти Ирана отключили интернет, поскольку пытаются скрыть смерти протестующих

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук попросил Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты высокопоставленных государственных лиц Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Государственного департамента в Twitter.

По его словам, это нужно сделать, пока в Иране не будет восстановлен интернет.

"Сейчас режим отключил интернет, поскольку пытается скрыть все смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране", - отметил Хук.

В связи с этим, дипломат считает, что аккаунты верховного лидера Али Хаменеи, министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа и президента Хасана Рухани, в указанных соцсетях нужно заблокировать.

Special Representative for Iran Hook urges @Facebook, @instagram, and @Twitter to suspend the accounts of the Iranian regime’s leadership, who’ve shamelessly used social media to spew propaganda while shutting down the internet for ordinary Iranians. #Internet4Iran #IranProtests pic.twitter.com/8rMOdOtadC — Department of State (@StateDept) November 23, 2019

Напомним, в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ в интернет на фоне массовых протестов против повышения цен на бензин. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи.

После начала массовых протестов в Иране частично восстановили доступ в интернет. Высший совет национальной безопасности Ирана разблокировали доступ в интернет в некоторых районах - в Хормозгане, Керманшахе, Арака, Мешхеде, Куме, Тебризе, Хамадане, Бушире, а также частично в Тегеране.

В ООН глубоко обеспокоены сообщениями об убийствах и ранениях, а также о том, что власти применили чрезмерную силу против демонстрантов. Отмечается, что в период с 15 по 19 ноября были убиты 106 человек, а также 1000 человек арестованы за участие в акциях протеста.

Также РБК-Украина писало, что США ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабной интернет-цензуре во время протестов в стране.