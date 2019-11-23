В ООН осудили действия властей Ирана, в результате которых погибли демонстранты

Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

На массовых протестах погибли более 100 человек

Эксперты Организации объедененных наций (ООН) по правам человека выразили серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг протестов в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу организации.

Так, в ООН глубоко обеспокоены сообщениями об убийствах и ранениях, а также о том, что власти применили чрезмерную силу против демонстрантов.

"Мы напоминаем властям, что в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах смертельная сила должна применяться только тогда, когда это абсолютно неизбежно, чтобы защитить жизнь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 15 по 19 ноября были убиты 106 человек, а также 1000 человек арестованы за участие в акциях протеста.

"Мы напоминаем правительству о его обязательствах по Пакту и призываем власти обеспечить соблюдение и защиту прав на свободу мнений и их свободное выражение, а также свободу мирных собраний и ассоциаций", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ООН призвали участников протестов обеспечить их мирное проведение.

Напомним, в Иране прошли массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышения цен на него. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Цены возросли почти в три раза в сравнении с нынешними ценами.

РБК-Украина писало, что в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне массовых протестов. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи.