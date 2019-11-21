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В Иране начали восстанавливать доступ в интернет

Новости » Происшествия     21.11.2019 - 22:10
В Иране начали восстанавливать доступ в интернет
Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

Восстановление интернет-соединения в Иране охватило только 10% территории страны

В Иране частично восстановили доступ в интернет после начала массовых протестов, вспыхнувших из-за повышения цен на бензин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Высший совет национальной безопасности Ирана разблокировал доступ в интернет в некоторых районах - в Хормозгане, Керманшахе, Араке, Мешхеде, Куме, Тебризе, Хамадане, Бушер, а также частично в Тегеране.

"Доступ в интернет постепенно восстанавливается в стране", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным неправительственной организации NetBlocks, что следит за доступом в интернет по всему миру, восстановление интернет-соединения в Иране охватило только 10% территории страны.

Напомним, иранские силы безопасности убили по меньшей мере 106 демонстрантов в 21 городе. Но их количество может быть гораздо выше, поскольку в некоторых СМИ говорится о 200 погибших.

Как сообщало РБК-Украина, в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне массовых протестов против повышения цен на бензин. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи.

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