Держдеп США закликав Twitter, Instagram і Facebook заблокувати акаунти лідерів Ірану

Спецпредставник США щодо Ірану Брайан Хук, заявив що влада Ірану відключила інтернет, оскільки намагаються приховати смерті протестувальників

Спецпредставник США щодо Ірану Брайан Хук попросив Facebook, Instagram і Twitter заблокувати акаунти високопоставлених державних осіб Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аккаунт Державного департаменту у Twitter.

За його словами, це потрібно зробити, поки в Ірані не буде відновлено інтернет.

"Зараз режим відключив інтернет, оскільки намагається приховати всі смерті і ту трагедію, на яку режим прирік тисячі протестуючих по всій країні", - зазначив Хук.

У зв'язку з цим, дипломат вважає, що акаунти верховного лідера Алі Хаменеї, міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа і президента Хасана Рухані, в зазначених мережах потрібно заблокувати.

Special Representative for Iran Hook urges @Facebook, @instagram, and @Twitter to suspend the accounts of the Iranian regime’s leadership, who’ve shamelessly used social media to spew propaganda while shutting down the internet for ordinary Iranians. #Internet4Iran #IranProtests pic.twitter.com/8rMOdOtadC