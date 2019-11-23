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Держдеп США закликав Twitter, Instagram і Facebook заблокувати акаунти лідерів Ірану

Новини » В світі     23.11.2019 - 23:43
Держдеп США закликав Twitter, Instagram і Facebook заблокувати акаунти лідерів Ірану

Спецпредставник США щодо Ірану Брайан Хук, заявив що влада Ірану відключила інтернет, оскільки намагаються приховати смерті протестувальників

Спецпредставник США щодо Ірану Брайан Хук попросив Facebook, Instagram і Twitter заблокувати акаунти високопоставлених державних осіб Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аккаунт Державного департаменту у Twitter.

За його словами, це потрібно зробити, поки в Ірані не буде відновлено інтернет.

"Зараз режим відключив інтернет, оскільки намагається приховати всі смерті і ту трагедію, на яку режим прирік тисячі протестуючих по всій країні", - зазначив Хук.

У зв'язку з цим, дипломат вважає, що акаунти верховного лідера Алі Хаменеї, міністра закордонних справ Мохаммада Джавада Заріфа і президента Хасана Рухані, в зазначених мережах потрібно заблокувати.

Нагадаємо, в Ірані відключили мобільний зв'язок і обмежили доступ до інтернету на тлі масових протестів. Ввечері 16 листопада без інтернету залишилося 93% території Ірану. Також перестав працювати зв'язок найбільших операторів мобільного зв'язку.

Після початку масових протестів в Ірані частково відновили доступ в інтернет. Вища рада національної безпеки Ірану розблокувала доступ в інтернет в деяких районах - в Хормозгане, Керманшахе, Араку, Мешхеді, Куме, Тебрізі, Хамадані, Бушире, а також частково в Тегерані.

Також РБК-Україна писало, що США ввели санкції проти міністра інформаційних і комунікаційних технологій Ірану Мохаммада Джавада Азарі-Джахроми за його роль у широкомасштабної інтернет-цензуру під час протестів у країні.

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