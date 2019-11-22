США ввели санкции против министра Ирана из-за интернет-цензуры

Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

В настоящее время интернет-связь в некоторых провинциях вернули после практически полного блокирования

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабной интернет-цензуре во время протестов в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что за день до этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал иранцев присылать США видео, фото и другую информацию, которая документирует жесткие действия со стороны режима в отношении демонстрантов.

"США покажут эти злоупотребления и введут санкции", - написал Помпео.

Также известно, что 22 ноября Министерство финансов США обнародовали, что любую собственность Мохаммада Джавада Азари-Джахроми под юрисдикцией США будет заблокировано.

По данным властей Ирана, в настоящее время интернет-связь в некоторых провинциях вернули после практически полного блокирования.

Напомним, в Иране частично восстановили доступ в интернет после начала массовых протестов. Высший совет национальной безопасности Ирана разблокировали доступ в интернет в некоторых районах - в Хормозгане, Керманшахе, Арака, Мешхеде, Куме, Тебризе, Хамадане, Бушире, а также частично в Тегеране.

Как сообщало РБК-Украина, в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ в интернет на фоне массовых протестов против повышения цен на бензин. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи.