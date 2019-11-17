В Иране на фоне протестов отключили мобильную связь и интернет

Фото: протесты в Иране (twitter.com/mlnangalama)

Без подключения к интернету осталось 93% территории Ирана

В Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне массовых протестов против повышения цен на бензин. Об этом сообщает организация NetBlocks, которая отслеживает блокировку интернета в разных странах.

Сообщается, что вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи в стране, в частности MCI, Rightel и IranCell.

"Иран находится в разгаре почти общего национального отключения интернета по состоянию на 18:45 субботы. Данные сети в реальном времени показывают, что связь снизилась до 7%", - говорится в сообщении.

Напомним, в Иране в ходе столкновений полиции с участниками протестов погибли 25 человек.

В Иране прошли массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышения цен на него. В городе Сирджан один из протестующих был убит, множество получили ранения. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством Ирана в ночь на пятницу, 15 ноября, в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Так, обладатель государственной бензиновой карты может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве топлива, вынуждены будут платить от 24 до 30 центов за литр в зависимости от качества бензина.