Города под обстрелами. Обострение на Донбассе продолжается: главное за день

В понедельник ситуация на Донбассе остается напряженной. Боевики ведут огонь вдоль линии разграничения, погиб один мирный житель, 4 военнослужащих ВСУ ранены. Россия продолжает обвинять украинских военных в якобы обстрелах пограничных территорий. На фоне эскалации конфликта Путин внепланово собрал Совбез РФ.
Подробно о происходящем на Донбассе в данный момент - в материале РБК-Украина.
За 21 февраля зафиксировано 54 нарушения "режима тишины", из них 45 - из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
В результате обстрелов 4 военнослужащих получили осколочные ранения разной степени тяжести. Под обстрел попало 32 населенных пункта.
Вооруженные формирования оккупанта вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
По данным пресс-службы ООС, зафиксирован полет беспилотника, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.
В пгт. Новолуганское Донецкой области 21 февраля погиб мужчина 1970 года рождения.
Боевики обстреляли жилые строения, объекты инфраструктуры. В поселке нет отопления и света, перебит газопровод.
По сообщению ФСБ, украинские военные сегодня в 09:50 якобы обстреляли пограничный пункт РФ в Ростовской области в 150 метрах от государственной границы.
В пресс-службе ООС опровергли данную информацию и сообщили, что подразделения ВСУ не ведут наступательных действий. Артиллерийские системы ООС находятся в районах отведения, поражение указанной территории технически невозможно.
В МИД и ГПСУ назвали очередным фейком сообщение российских СМИ об уничтожении украинской диверсионной группы на границе. Ранее в РФ распространили информацию, что военные ликвидировали 5 человек, которые якобы нарушили границу, и сожгли 2 БМП.
Денис Пушилин и Леонид Пасечник сегодня обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость так называемых "народных республик".
Также главари оккупантов попросили рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между "ДНР" и РФ и соглашения о военной помощи.
Президент РФ собрал внеочередное заседание Совета безопасности. Встречу посвятили обстановке на Донбассе. На рассмотрение был вынесен вопрос о признании "ЛДНР", в связи с обращением лидеров "республик".
Владимир Путин в ходе заседания обвинил Украину в обострении на Донбассе и нежелании выполнять Минские соглашения.
Лидер РФ заявил, что окончательное решение о признании "ЛДНР" он примет сегодня, 21 февраля.
По мнению Путина, вопрос Донбасса тесно связан с вопросами глобальной безопасности в мире и в Европе. Также он отметил, что в случае принятия Украины в НАТО "угрозы для России многократно возрастут".
На заседании с докладом выступил глава российского МИД Сергей Лавров и раскритиковал Запад в нежелании принимать во внимание ключевые российские требования по "гарантиям безопасности".
А министр обороны РФ Сергей Шойгу на Совбезе высказался относительно заявлений Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме. Он предупредил, что у Украины есть технологии, оборудование и специалисты для создания ядерного оружия. Гораздо больше, чем у Ирана и Северной Кореи.
Переговоры президентов России и США могут встретиться в ближайшее время. Провести саммит по безопасности предложил лидер Франции Эммануэль Макрон при условии, что Россия не вторгнется в Украину. По заявлению Елисейского дворца, Путин и Байден поддержали эту идею.
В Кремле не исключили встречу глав государств, но уточнили, что сейчас рано говорить об организации любых встреч. Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на данный момент необходимо продолжать диалог на уровне министров иностранных дел.
В Белом доме отметили, что саммит состоится после встречи глав МИД РФ и США Блинкена и Лаврова в Европе 24 февраля.
Министр иностранных дел Франции Ле Дриан предложил Сергею Лаврову приехать 25 февраля в Париж для проведения подготовительных консультаций к саммиту Путина и Байдена.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина приветствует саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Украинская сторона надеется на договоренность об отводе российских войск от границ.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уровень угрозы российской агрессии остаётся высоким. Для выработки тактики действий власти рассматривают несколько сценариев:
Как отметил, Резников целью таких действий РФ является расшатывание обстановки внутри Украины, изменение политического курса, отказ от вступления в НАТО и ЕС и в итоге - потеря независимости.