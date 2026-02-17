Горів не тільки Ільський НПЗ: Генштаб розкрив повний список об’єктів РФ, уражених вночі

Атаки на Ільський НПЗ та не тільки

Нагадаємо, сьогодні вночі в Краснодарському краї місцеві жителі повідомили про атаку дронів і займання на нафтовому підприємстві.

У соцмережах масово з’явилися фото та відео наслідків ударів невідомими безпілотниками.

Пізніше офіційно підтвердили пожежу на Ільському НПЗ. Зокрема, під удар потрапив резервуар із нафтопродуктами, після чого виникла масштабна пожежа.

НПЗ "Ільський", який є одним із найбільших на півдні Росії, неодноразово ставав ціллю атак українських дронів. Потужність заводу становить близько 138 000 барелів на добу.

Також в окупованому Севастополі заявили про "одну з найтриваліших атак" за останній час.

Крім того, за даними російських ЗМІ, вночі ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ, унаслідок чого сталася пожежа. Відомо, що завод виробляє компоненти вибухівки.