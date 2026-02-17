Горел не только Ильский НПЗ: Генштаб раскрыл полный список объектов РФ, пораженных ночью

Атаки на Ильский НПЗ и не только

Напомним, сегодня ночью в Краснодарском крае местные жители сообщили об атаке дронов и возгорании на нефтяном предприятии.

В соцсетях массово появились фото и видео последствий ударов неизвестными беспилотниками.

Позже официально подтвердили пожар на Ильском НПЗ. В частности, под удар попал резервуар с нефтепродуктами, после чего возник масштабный пожар.

НПЗ "Ильский", который является одним из крупнейших на юге России, неоднократно становился целью атак украинских дронов. Мощность завода составляет около 138 000 баррелей в сутки.

Также в оккупированном Севастополе заявили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время.

Кроме того, по данным российских СМИ, ночью ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Метафракс" в Пермском крае РФ, в результате чего произошел пожар. Известно, что завод производит компоненты взрывчатки.