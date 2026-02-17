RU

Горел не только Ильский НПЗ: Генштаб раскрыл полный список объектов РФ, пораженных ночью

Фото: Генштаб раскрыл полный список объектов РФ, пораженных ночью (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 17 февраля Силы обороны нанесли удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае и ряду логистических и военных объектов россиян на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Читайте также: Минус пункт управления дронов и узел связи: Силы обороны прицельно ударили по оккупантам

Удары по территории РФ

По данным Генштаба, в ночь на 17 февраля в районе населенного пункта Ильский (Краснодарский край, РФ) украинские войска нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский".

После поражения на объекте начался пожар. Предприятие является одним из крупнейших в нефтяной отрасли юга РФ, обеспечивает производство нефтепродуктов и поддерживает армию оккупантов.

Мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год.

Удары по временно оккупированным территориям

На ВОТ Запорожской области в районах Розовки и Любимовки поражены районы сосредоточения российских войск.

В районе Зеленополя нанесен удар по узлу связи 127-й мотострелковой дивизии противника.

Кроме того, в Донецке и вблизи населенного пункта Лидино поражены логистические склады МТЗ.

Потери российских захватчиков и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские войска и в дальнейшем будут системно наносить удары, направленные на ослабление боевого потенциала агрессора.

 

Атаки на Ильский НПЗ и не только

Напомним, сегодня ночью в Краснодарском крае местные жители сообщили об атаке дронов и возгорании на нефтяном предприятии.

В соцсетях массово появились фото и видео последствий ударов неизвестными беспилотниками.

Позже официально подтвердили пожар на Ильском НПЗ. В частности, под удар попал резервуар с нефтепродуктами, после чего возник масштабный пожар.

НПЗ "Ильский", который является одним из крупнейших на юге России, неоднократно становился целью атак украинских дронов. Мощность завода составляет около 138 000 баррелей в сутки.

Также в оккупированном Севастополе заявили об "одной из самых продолжительных атак" за последнее время.

Кроме того, по данным российских СМИ, ночью ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Метафракс" в Пермском крае РФ, в результате чего произошел пожар. Известно, что завод производит компоненты взрывчатки.

