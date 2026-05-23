Главная » Новости » Война в Украине

Горели "Шесхарис", "Грушевая" и танкер РФ: Генштаб раскрыл детали атаки Новороссийска

15:31 23.05.2026 Сб
Что известно о ночной атаке на один из ключевых нефтяных хабов России?
aimg Мария Науменко
Фото: нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске (росСМИ)
После атаки ВСУ в ночь на 23 мая в Новороссийске вспыхнули пожары на ключевых нефтяных объектах РФ, которые использовались для военной логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Одной из главных целей стал нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. В Генштабе подтвердили попадание и пожар на территории объекта.

"Шесхарис" является одним из крупнейших нефтяных терминалов России на Черном море и входит в систему "Транснефти". Объект используется для перевалки нефти и нефтепродуктов, а также для обеспечения потребностей российской армии.

Также в районе Новороссийска был поражен резервуарный комплекс "Грушевая". После атаки там зафиксировали пожар.

В Генштабе отметили, что нефтебаза является важной частью комплекса "Шесхарис" и используется для хранения и транспортировки нефти и топлива.

Кроме этого, в акватории Черного моря украинские военные поразили район базирования кораблей "теневого флота" РФ. Подтверждено поражение танкера CHRYSALIS.

Другие удары Сил обороны

Также Силы обороны атаковали узлы связи российских войск в Краснореченском Луганской области и в Смелом Запорожской области, а также склад материально-технических средств во Фроловском.

В Донецкой области украинские военные поразили склад боеприпасов оккупантов в Пречистовке.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подытожили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 5 апреля беспилотники атаковали Новороссийск, после чего в районе нефтяного терминала "Шесхарис" вспыхнул пожар. Также сообщалось о взрывах на объекте "Транснефти", где обслуживаются крупные нефтяные танкеры.

Впоследствии Bloomberg сообщило, что после той атаки терминал "Шесхарис" простаивал пять дней, что стало одной из главных причин падения морского экспорта российской нефти до самого низкого уровня за последние восемь месяцев.

ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
