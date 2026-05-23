Горели "Шесхарис", "Грушевая" и танкер РФ: Генштаб раскрыл детали атаки Новороссийска

После атаки ВСУ в ночь на 23 мая в Новороссийске вспыхнули пожары на ключевых нефтяных объектах РФ, которые использовались для военной логистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Одной из главных целей стал нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске Краснодарского края РФ. В Генштабе подтвердили попадание и пожар на территории объекта.

"Шесхарис" является одним из крупнейших нефтяных терминалов России на Черном море и входит в систему "Транснефти". Объект используется для перевалки нефти и нефтепродуктов, а также для обеспечения потребностей российской армии.

Также в районе Новороссийска был поражен резервуарный комплекс "Грушевая". После атаки там зафиксировали пожар.

В Генштабе отметили, что нефтебаза является важной частью комплекса "Шесхарис" и используется для хранения и транспортировки нефти и топлива.

Кроме этого, в акватории Черного моря украинские военные поразили район базирования кораблей "теневого флота" РФ. Подтверждено поражение танкера CHRYSALIS.

Другие удары Сил обороны

Также Силы обороны атаковали узлы связи российских войск в Краснореченском Луганской области и в Смелом Запорожской области, а также склад материально-технических средств во Фроловском.

В Донецкой области украинские военные поразили склад боеприпасов оккупантов в Пречистовке.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для ослабления военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подытожили в Генштабе.