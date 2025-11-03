ua en ru
Горіли потяг та склад. ССО атакували логістику росіян у Луганській області (відео)

Понеділок 03 листопада 2025 15:22
Горіли потяг та склад. ССО атакували логістику росіян у Луганській області (відео) Фото: ССО атакували логістику росіян у Луганській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили спеціальних операцій Збройних сил України успішно вразили логістику росіян у Луганській області. В результаті ударів були знищені потяг та склад з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"У ніч на 3 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій нанесли успішне ураження по об’єктах логістики російської армії на тимчасово окупованій території Луганської області України", - зазначили у ССО.

Так, поблизу міста Довжанська було здійснено вогневе ураження місця розвантаження паливно-мастильних матеріалів.

Окрім того, поблизу села Розкішне одним із підрозділів ССО був знищений склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

Зазначається, що успішні дії ССО створили дефіцит пального та порушили логістику ворога у межах угруповання військ РФ "Центр".

Удари ССО по росіянах

Нагадаємо, нещодавно Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом в РФ "Черная Искра" знищили новітній комплекс ППО "Бук-М3", а також уразили радіолокаційну станцію "Небо-У" росіян. Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів.

Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойової авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським ударам углиб РФ.

Також повідомлялось, що українські спецпризначенці уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", яка знаходиться у Криму.

Окрім того, бійці ССО FPV-дроном пошкодили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Зокрема, на відео видно, що ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.

