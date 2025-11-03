ua en ru
Горели поезд и склад. ССО атаковали логистику россиян в Луганской области (видео)

Понедельник 03 ноября 2025 15:22
UA EN RU
Горели поезд и склад. ССО атаковали логистику россиян в Луганской области (видео) Фото: ССО атаковали логистику россиян в Луганской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины успешно поразили логистику россиян в Луганской области. В результате ударов были уничтожены поезд и склад с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"В ночь на 3 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли успешное поражение по объектам логистики российской армии на временно оккупированной территории Луганской области Украины", - отметили в ССО.

Так, вблизи города Должанска было осуществлено огневое поражение места разгрузки горюче-смазочных материалов.

Кроме того, вблизи села Роскошное одним из подразделений ССО был уничтожен склад материально-технического обеспечения оккупационных войск.

Отмечается, что успешные действия ССО создали дефицит горючего и нарушили логистику врага в пределах группировки войск РФ "Центр".

Удары ССО по россиянам

Напомним, недавно Силы специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением в РФ "Черная Искра" уничтожили новейший комплекс ПВО "Бук-М3", а также поразили радиолокационную станцию "Небо-У" россиян. Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов.

Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским ударам вглубь РФ.

Также сообщалось, что украинские спецназовцы поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", которая находится в Крыму.

Кроме того, бойцы ССО FPV-дроном повредили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". В частности, на видео видно, что вражеский вертолет был подстрелен прямо в полете.

