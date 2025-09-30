ССО дронами вивели з ладу радар комплексу С-400 у Криму
Українські спецпризначенці уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", яка знаходиться у Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Зазначається, що дороговартісна система ППО ворога була нейтралізована ударними дронами ССО.
"Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 "Тріумф". Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність", - розповіли військові.
Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій.
РЛС ЗРК С-400 "Тріумф"
Радіолокаційна станція (РЛС) зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" є ключовим елементом російської системи ППО. Вона призначена для виявлення і супроводу різних повітряних цілей - від літаків і крилатих ракет до балістичних боєприпасів та інших об’єктів.
РЛС С-400 відрізняється великою дальністю виявлення - до 600 км, що дає змогу виявляти загрози на значній відстані й оперативно на них реагувати. Система здатна одночасно обробляти велику кількість цілей, забезпечуючи ефективну інтеграцію з іншими засобами ППО.
Комплекс використовує кілька типів ракет для ураження об’єктів на різних дистанціях і висотах, що дозволяє боротися з багатозадачними й різнорідними загрозами.
Спецоперації ССО на фронті в Україні
Варто зауважити, що українські спецпризначенці регулярно виконують бойові завдання не лише на передовій, а й у глибокому тилу противника.
Раніше ми писали, що Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області, що в Росії.