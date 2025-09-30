ССО дронами вивели з ладу радар комплексу С-400 у Криму

Українські спецпризначенці уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", яка знаходиться у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Зазначається, що дороговартісна система ППО ворога була нейтралізована ударними дронами ССО.

"Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 "Тріумф". Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність", - розповіли військові.

Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій.



РЛС ЗРК С-400 "Тріумф"

Радіолокаційна станція (РЛС) зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" є ключовим елементом російської системи ППО. Вона призначена для виявлення і супроводу різних повітряних цілей - від літаків і крилатих ракет до балістичних боєприпасів та інших об’єктів.

РЛС С-400 відрізняється великою дальністю виявлення - до 600 км, що дає змогу виявляти загрози на значній відстані й оперативно на них реагувати. Система здатна одночасно обробляти велику кількість цілей, забезпечуючи ефективну інтеграцію з іншими засобами ППО.

Комплекс використовує кілька типів ракет для ураження об’єктів на різних дистанціях і висотах, що дозволяє боротися з багатозадачними й різнорідними загрозами.