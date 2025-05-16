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Бійці ССО вполювали FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" (відео)

П'ятниця 16 травня 2025 22:36
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Бійці ССО вполювали FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" (відео) Фото: ССО вполювали FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці Сил спеціальних операцій підрозділу "Баліста" уразили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор", застосувавши тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) Bombus.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив підрозділ ССО "Баліста" на своїй сторінці в Instagram.

"Ка-52 "Алігатор" спробував влаштувати "бойове патрулювання" над українськими полями. Але не врахував головного - в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК Bombus. Влучна робота, холодний розрахунок і - черговий мінус у флоті окупантів. Працюємо далі!", - розповіли бійці ССО.

Як видно на опублікованих кадрах, ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.

Нагадаємо, у травні минулого року українські військові збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". За даними військових, вартість одного такого гвинтокрила 16 млн доларів.

Перед цим, у лютому, українські бійці знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" разом з екіпажем. Його "приземлили" із ПЗРК 7 лютого в районі Авдіївки Донецької області.

Раніше ЗСУ знищили ще два таких ворожих гелікоптерів.

За даними аналітиків, Росія має на озброєнні понад 20 робочих бойових гелікоптерів Ка-52 "Алігатор".

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