Бійці ССО вполювали FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" (відео)
Бійці Сил спеціальних операцій підрозділу "Баліста" уразили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор", застосувавши тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) Bombus.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив підрозділ ССО "Баліста" на своїй сторінці в Instagram.
"Ка-52 "Алігатор" спробував влаштувати "бойове патрулювання" над українськими полями. Але не врахував головного - в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК Bombus. Влучна робота, холодний розрахунок і - черговий мінус у флоті окупантів. Працюємо далі!", - розповіли бійці ССО.
Як видно на опублікованих кадрах, ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.
Нагадаємо, у травні минулого року українські військові збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". За даними військових, вартість одного такого гвинтокрила 16 млн доларів.
Перед цим, у лютому, українські бійці знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" разом з екіпажем. Його "приземлили" із ПЗРК 7 лютого в районі Авдіївки Донецької області.
Раніше ЗСУ знищили ще два таких ворожих гелікоптерів.
За даними аналітиків, Росія має на озброєнні понад 20 робочих бойових гелікоптерів Ка-52 "Алігатор".
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