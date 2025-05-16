Бійці ССО вполювали FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій підрозділу "Баліста" уразили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор", застосувавши тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) Bombus.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив підрозділ ССО "Баліста" на своїй сторінці в Instagram.