ССО знищили новітній комплекс ППО "Бук-М3" та РЛС "Небо-У"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"У ніч на 28 вересня ССО України у взаємодії з повстанським рухом в РФ "Черная Искра" провели спеціальні заходи. В результаті у Ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "Небо-У", - йдеться у повідомленні ССО.

Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів. "Бук-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а "Небо-У" може виявляти винищувачі на відстані до 400 км. Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським ударам углиб РФ.

Що відомо про "Бук-М3"

"Бук-М3" – це комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності. Призначений для боротьби з повітряними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей і ураження надводних цілей. Комплекс здатний уражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю до 3 км/с на відстанях від 2,5 до 80 км і висотах від 15 м до 35 км.

При створенні "Бук-М3" за основу взято комплекс "Бук-М2" з переходом на нові електронні компоненти. Передбачалося прийняти комплекс на озброєння 2009 року, але ці плани не були реалізовані.

Потім у першій половині 2013 року планувалося почати серійне виробництво засобів комплексу, але наприкінці року в ЗМІ було заявлено, що надходження ЗРК "Бук-М3" до ЗС Росії планується на 2016 рік.

Характеристики станції "Небо-У"

"Небо-У" – це російська радіолокаційна станція метрового діапазону хвиль. Розробник - Нижньогородський науково-дослідний інститут радіотехніки. Вона випускається у версіях для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ.

У варіанті ППО антенна система складніша, час монтажу та демонтажу значно більший, можливості станції ширші. У варіанті для сухопутних військ антенна система спрощена для підвищення мобільності.

Точність виміру висоти становить 400-600 м, в залежності від висоти цілі. РЛС виявляє цілі на висоті 500 м на дальності 65 км, а на висоті 20 км – на дальності понад 400 км.