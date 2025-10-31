ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ССО знищили новітній комплекс ППО "Бук-М3" та РЛС "Небо-У"

П'ятниця 31 жовтня 2025 12:41
UA EN RU
ССО знищили новітній комплекс ППО "Бук-М3" та РЛС "Небо-У" Фото: ССО знищили новітній комплекс ППО "Бук-М3" та РЛС "Небо-У" (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Сили спеціальних операцій знищили новітній комплекс ППО "Бук-М3", а також уразили радіолокаційну станцію "Небо-У" росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"У ніч на 28 вересня ССО України у взаємодії з повстанським рухом в РФ "Черная Искра" провели спеціальні заходи. В результаті у Ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "Небо-У", - йдеться у повідомленні ССО.

Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів. "Бук-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а "Небо-У" може виявляти винищувачі на відстані до 400 км. Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським ударам углиб РФ.

ССО знищили новітній комплекс ППО &quot;Бук-М3&quot; та РЛС &quot;Небо-У&quot;

Що відомо про "Бук-М3"

"Бук-М3" – це комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності. Призначений для боротьби з повітряними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей і ураження надводних цілей. Комплекс здатний уражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю до 3 км/с на відстанях від 2,5 до 80 км і висотах від 15 м до 35 км.

При створенні "Бук-М3" за основу взято комплекс "Бук-М2" з переходом на нові електронні компоненти. Передбачалося прийняти комплекс на озброєння 2009 року, але ці плани не були реалізовані.

Потім у першій половині 2013 року планувалося почати серійне виробництво засобів комплексу, але наприкінці року в ЗМІ було заявлено, що надходження ЗРК "Бук-М3" до ЗС Росії планується на 2016 рік.

Характеристики станції "Небо-У"

"Небо-У" – це російська радіолокаційна станція метрового діапазону хвиль. Розробник - Нижньогородський науково-дослідний інститут радіотехніки. Вона випускається у версіях для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ.

У варіанті ППО антенна система складніша, час монтажу та демонтажу значно більший, можливості станції ширші. У варіанті для сухопутних військ антенна система спрощена для підвищення мобільності.

Точність виміру висоти становить 400-600 м, в залежності від висоти цілі. РЛС виявляє цілі на висоті 500 м на дальності 65 км, а на висоті 20 км – на дальності понад 400 км.

Раніше повідомлялось, що українські спецпризначенці уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", яка знаходиться у Криму.

Також раніше ми писали, що бійці ССО FPV-дроном пошкодили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Зокрема, на відно, що ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бук Сили спеціальних операцій Вторгнення Росії до України
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні