Горіли кораблі та літаки: дрони ударили по дорогій російській техніці в Криму

"У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і техніці російськогого агресора на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України", - сказано у повідомленні.

Зокрема в ніч на 21 лютого на тимчасово окупованій території Криму в районі Інкермана уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник". Також у Євпаторії дрони уразили території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу два протичовнові літаки Бе-12.

В районі населеного пункту Астраханка на ТОТ Запорізької області дрони Сил оборони знищили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" росіян.

"Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії", - додали в Генштабі.