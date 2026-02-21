UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Горіли кораблі та літаки: дрони ударили по дорогій російській техніці в Криму

Ілюстративне фото: корабель берегової охорони РФ проекту "Охотник" (wikimedia.org / Aleksandr Markin)
Автор: Антон Корж

Сили оборони України завдали серії ударів по техніці та об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях України. Уражено два кораблі, два літаки та важка реактивна система залпового вогню.

"У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і техніці російськогого агресора на тимчасово окупованих територіях  (ТОТ) України", - сказано у повідомленні.

Зокрема в ніч на 21 лютого на тимчасово окупованій території Криму в районі Інкермана уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник". Також у Євпаторії дрони уразили території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу два протичовнові літаки Бе-12.

В районі населеного пункту Астраханка на ТОТ Запорізької області дрони Сил оборони знищили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" росіян.

"Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії", - додали в Генштабі.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, минулого разу Сили оборони потопили російський корабель 14 лютого. Тоді дрони уразили катер БК-16 біля тимчасово окупованого Криму, а також іншу техніку, системи зв’язку та інфраструктуру забезпечення противника.

Інші примітні удари

В ніч на 21 лютого СОУ завдали ударів крилатими ракетами "Фламінго" по території РФ. Військові уразили "Воткинський завод", що виробляє міжконтинентальні балістичні ракети, а також під ударом були інші об'єкти.

12 лютого українські військові завдали серії ударів по ключових військових об’єктах на території РФ. Серед цілей були арсенал у Котлубані Волгоградської області та ракетний завод у Мічурінську.

Раніше, у ніч на 11 лютого, Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод, а також низку військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях.

Російська ФедераціяУкраїнаКримВійна в УкраїніДрони