Горели корабли и самолеты: дроны ударили по дорогой российской технике в Крыму

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по технике и объектам россиян на временно оккупированных территориях Украины. Поражены два корабля, два самолета и тяжелая реактивная система залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Читайте также: "Мадьяр" показал уничтожение российского "аналога HIMARS"
"В рамках системной работы по снижению боевых возможностей государства-агрессора Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам и технике российского агрессора на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины", - сказано в сообщении.
В частности, в ночь на 21 февраля на временно оккупированной территории Крыма в районе Инкермана поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник". Также в Евпатории дроны поразили территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода два противолодочных самолета Бе-12.
В районе населенного пункта Астраханка на ВОТ Запорожской области дроны Сил обороны уничтожили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" россиян.
"Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевой потенциал агрессора, лишая его возможностей вести наступательные действия", - добавили в Генштабе.
Напомним, в прошлый раз Силы обороны потопили российский корабль 14 февраля. Тогда дроны поразили катер БК-16 возле временно оккупированного Крыма, а также другую технику, системы связи и инфраструктуру обеспечения противника.
В ночь на 21 февраля СОУ нанесли удары крылатыми ракетами "Фламинго" по территории РФ. Военные поразили "Воткинский завод", производящий межконтинентальные баллистические ракеты, а также под ударом были другие объекты.
12 февраля украинские военные нанесли серии ударов по ключевым военным объектам на территории РФ. Среди целей были арсенал в Котлубане Волгоградской области и ракетный завод в Мичуринске.
Ранее, в ночь на 11 февраля, Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, а также ряд военных объектов противника на временно оккупированных территориях.