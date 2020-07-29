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Гонконг на грани масштабной вспышки COVID-19: жителей призвали не выходить из дома

Гонконг, Среда 29 июля 2020 16:05
Гонконг на грани масштабной вспышки COVID-19: жителей призвали не выходить из дома
Фото: Кэрри Лам (flickr com riseconf)
Автор: Роман Калиниченко

За месяц заболеваемость в городе выросла в 10 раз

В Гонконге продолжается рост случаев коронавируса. Город может столкнуться с коллапсом системы здравоохранения.

Об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам, передает BBC.

По ее словам, город находится "на грани масштабной общественной вспышки", которая может привести к краху больничной системы и гибели людей, особенно пожилых. Лам призвала людей соблюдать карантинные меры и не выходить из дому без особой надобности.

За последние сутки в городе зафиксировали 106 случаев заражения. В понедельник власти сообщили о 143 зараженных, что является рекордом с начала пандемии. Менее месяца назад среднее число новых ежедневных случаев было меньше 10.

С сегодняшнего дня Гонконг усиливает карантин. Закрываются рестораны, бары, спортивные залы и салоны красоты. Жителей обязали носить маски во всех общественных местах.

Напомним, 10 июля Гонконг закрыл все школы и анонсировал усиление карантина.

Как известно, Китай принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга, который, фактически, лишает города статуса автономии.

Тысячи противников действий Китая вышли на улицы с протестом, полиция задержала несколько сотен человек.

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