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Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга

Новости » Политика     30.06.2020 - 11:30
Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга
Фото: китайские собрания народных представителей (people.com.cn)

Против этого закона выступали ЕС и США

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности Гонконга. Правозащитники опасаются, что этот закон будет использоваться для подавления демократического движения в Гонконге.

Об этом пишет издание The South China Morning Post.

Закон закрепляет самые серьезные перемены для Гонконга за этот более чем 20-летний период. Его принятие имело целью предотвращение и наказание за действия, угрожающие национальной безопасности.

Кроме того, Китай решительно выступает против любого вмешательства иностранных и внешних сил в дела САР Гонконг и примет соответствующие контрмеры.

Как писали китайские издания, максимальное наказание, предусмотренное законопроектом, например за сепаратистскую деятельность, предусматривает тюремное заключение сроком существенно более, чем десять лет.

Против этого закона выступали ЕС и США. Последние считают, что действия Китая идут в разрез с хорошо налаженной правовой системой Гонконга.

Отметим, в 2019-2020 годах в Гонконге начались массовые акции протеста из-за усиления влияния Пекина в автономном округе. В ходе протеста были столкновения активистов и полицейских.

Напомним, Сенат США принял закон, который предусматривает наложение санкций на отдельные лица и компании Китая, поддерживающие ограничение автономии Гонконга.

В ответ Китай пригрозил США "жесткими контрмерами" на давление из-за Гонконга.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КитайГонконг
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