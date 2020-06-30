Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга

Против этого закона выступали ЕС и США
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности Гонконга. Правозащитники опасаются, что этот закон будет использоваться для подавления демократического движения в Гонконге.
Об этом пишет издание The South China Morning Post.
Закон закрепляет самые серьезные перемены для Гонконга за этот более чем 20-летний период. Его принятие имело целью предотвращение и наказание за действия, угрожающие национальной безопасности.
Кроме того, Китай решительно выступает против любого вмешательства иностранных и внешних сил в дела САР Гонконг и примет соответствующие контрмеры.
Как писали китайские издания, максимальное наказание, предусмотренное законопроектом, например за сепаратистскую деятельность, предусматривает тюремное заключение сроком существенно более, чем десять лет.
Против этого закона выступали ЕС и США. Последние считают, что действия Китая идут в разрез с хорошо налаженной правовой системой Гонконга.
Отметим, в 2019-2020 годах в Гонконге начались массовые акции протеста из-за усиления влияния Пекина в автономном округе. В ходе протеста были столкновения активистов и полицейских.
Напомним, Сенат США принял закон, который предусматривает наложение санкций на отдельные лица и компании Китая, поддерживающие ограничение автономии Гонконга.
В ответ Китай пригрозил США "жесткими контрмерами" на давление из-за Гонконга.
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Автор: Анастасия Рокитна