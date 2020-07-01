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Протесты в Гонконге: арестованы 180 человек

Новости » Происшествия     01.07.2020 - 13:35
Протесты в Гонконге: арестованы 180 человек
Фото: задержание активистов в Гонконге (flickr.com bellchan)

Семь человек задержали по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности

Полиция Гонконга проводит массовые задержания активистов, протестующих против нового закона о нацбезопасности. С начала дня арестовали 180 человек.

Об этом сообщает SCMP.

Семеро задержанных - три мужчины и четыре женщины - обвиняются непосредственно в нарушении нового закона.

По данным полиции, всех остальных арестовали за различные преступления, в том числе за несанкционированное собрание и хранение наступательного оружия.

После массовых задержаний протестующие перегородили дорогу с помощью металлических конструкций. Сообщается о случаях вандализма, в частности, была разбита стеклянная витрина магазина Starbucks на том же отрезке улицы.

Напомним, вчера Китай принял закон о национальной безопасности Гонконга. Документ фактически лишает города статуса автономии и существенно ужесточает наказание за действия, угрожающие нацбезопасности.

Закон вступил в действие сегодня. Утром стало известно о первом задержанном.

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Автор: Роман Калиниченко

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