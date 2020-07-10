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Вспышка коронавируса в Гонконге: власти закрыли школы и усилили карантин

Гонконг, Китай, Пятница 10 июля 2020 20:25
Вспышка коронавируса в Гонконге: власти закрыли школы и усилили карантин
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

В городе усилят меры социального дистанциирования

Из-за роста новых случаев коронавируса, власти Гонконга решили закрыть все школы. Правительство города также готовится ужесточить карантинные ограничения.

Об этом сообщает Financial Times.

Министр образования Кевин Йенг заявил, что все средние и начальные школы, а также детские сады должны уйти на каникулы с понедельника 13 июля. По его словам, такое решение приняли с учетом "экспоненциального роста числа подтвержденных случаев заболевания COVID-19" за последние два дня.

За последнюю неделю в Гонконге зафиксировали 147 случаев коронавируса, из которых 88 - местная передача. Днем ранее заразились 42 человека. Вспышка является одной из самых больших в городе с начала пандемии. Новые случаи зарегистрировали в государственном жилом комплексе, доме престарелых и местных ресторанах, где, как считается, водители такси также могли стать переносчиками инфекции.

Правительство Гонконга также анонсировала усиление мер по социальному дистанцированию, которое, согласно заявлениям, должно произойти уже завтра. Это коснется прежде всего ресторанов и баров, там ограничат допустимое число гостей.

На данный момент в Гонконге зарегистрировано 1404 активных случая коронавируса, 7 человек скончались.

Напомним, на прошлой неделе Китай принял закон о национальной безопасности Гонконга. Документ лишает города статуса автономии и существенно ужесточает наказание за действия, угрожающие нацбезопасности.

Тысячи противников действий Китая вышли на улицы с протестом, полиция задержала несколько сотен человек.

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