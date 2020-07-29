Гонконг на межі масштабного спалаху COVID-19: жителів закликали не виходити з дому

Фото: Кері Лам (flickr com riseconf)

За місяць захворюваність у місті зросла у 10 разів

У Гонконзі продовжується зростання випадків коронавірусу. Місто може зіткнутися з колапсом системи охорони здоров'я.

Про це заявила глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам, передає BBC.

За її словами, місто знаходиться "на межі масштабного громадського спалаху", що може призвести до краху лікарняної системи та загибелі людей, особливо літніх. Лам закликала людей дотримуватися карантинних заходів і не виходити з дому без особливої потреби.

За останню добу в місті зафіксували 106 випадків зараження. У понеділок влада повідомила про 143 заражених, що є рекордом з початку пандемії. Менш як місяць тому середня кількість нових щоденних випадків була менша 10.

Відсьогодні Гонконг посилює карантин. Закриваються ресторани, бари, спортивні зали та салони краси. Мешканців зобов'язали носити маски в усіх громадських місцях.

Нагадаємо, 10 липня Гонконг закрив всі школи і анонсував посилення карантину.

Як відомо, Китай ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу, який, фактично, позбавляє міста статусу автономії.

Тисячі противників дій Китаю вийшли на вулиці з протестом, поліція затримала декілька сотень осіб.