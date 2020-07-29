ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Гонконг на межі масштабного спалаху COVID-19: жителів закликали не виходити з дому

Гонконг, Середа 29 липня 2020 16:05
Гонконг на межі масштабного спалаху COVID-19: жителів закликали не виходити з дому
Фото: Кері Лам (flickr com riseconf)
Автор: Роман Калиниченко

За місяць захворюваність у місті зросла у 10 разів

У Гонконзі продовжується зростання випадків коронавірусу. Місто може зіткнутися з колапсом системи охорони здоров'я.

Про це заявила глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам, передає BBC.

За її словами, місто знаходиться "на межі масштабного громадського спалаху", що може призвести до краху лікарняної системи та загибелі людей, особливо літніх. Лам закликала людей дотримуватися карантинних заходів і не виходити з дому без особливої потреби.

За останню добу в місті зафіксували 106 випадків зараження. У понеділок влада повідомила про 143 заражених, що є рекордом з початку пандемії. Менш як місяць тому середня кількість нових щоденних випадків була менша 10.

Відсьогодні Гонконг посилює карантин. Закриваються ресторани, бари, спортивні зали та салони краси. Мешканців зобов'язали носити маски в усіх громадських місцях.

Нагадаємо, 10 липня Гонконг закрив всі школи і анонсував посилення карантину.

Як відомо, Китай ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу, який, фактично, позбавляє міста статусу автономії.

Тисячі противників дій Китаю вийшли на вулиці з протестом, поліція затримала декілька сотень осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ГонконгКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся