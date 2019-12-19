Гончарук записал видеообращение о заморозке бюджетных выплат

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Премьер-министр Украины разъяснил свое поручение заморозить бюджетные выплаты

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение, в котором он разъяснил решение заморозить до конца 2019 года бюджетные расходы. Видео размещено на странице Гончарука в Facebook.

Как отметил премьер, правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыты ассигнования.

По его словам, в государственном бюджете достаточно средств для этого.

Он заявил, что временная приостановка выплат Казначейства по всем другим статьям уже не раз случалась в Украине.

По его словам, в конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого - "кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе".

"Мы с этой историей хотим закончить. К концу финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируются", - сказал он.

Гончарук также сообщил, что в ближайшее время министр финансов Оксана Маркарова даст брифинг, на котором объяснит все детали.

Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. А также профинансирует все зобов'язання, на которые открыто ассигнования. В Государственном бюджете достаточно средств для этого! Люди находятся в безопасности, ситуация под полным контролем правительства. Вся информация, которую сегодня массово разгоняют в отдельных СМИ — фейк. Это не более, чем попытки отдельных политиков завоевать себе политические дивиденды. Это временное приостановление выплат казначейства по всем другим статьям, которое уже не раз случалось в Украине. Это абсолютно контролируемая ситуация Правительством, которую мы успешно пройдем. Почему вообще так случается? В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого — кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим закончить. До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную просматривать все выплаты, которые планируют провести. Это позволит максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков. То, что такая ситуация случилась — это результат неэффективной работы государственной машины в течение десятилетий. Сейчас наша команда работает над тем, чтобы эта ситуация не повторялась больше никогда. Но главное — люди находятся в безопасности. В ближайшее время министр финансов Оксана Маркарова даст брифинг, на котором объяснит все детали. Оставайтесь на связи! Опубликовано Алексей Гончарук - Прем'ер-министр Украины Четверг, 19 декабря 2019 г.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал распоряжение прекратить до конца текущего бюджетного года Казначейством проведения платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам и предоставлению кредитов из общего фонда государственного бюджета кроме защищенных расходов бюджета.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2019 года составили 899,7 млрд грн, что на 5,9% или на 55,9 млрд грн меньше плана (955,8 млрд грн).