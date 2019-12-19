Гончарук записав відеозвернення щодо заморожування бюджетних виплат

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр України роз'яснив своє доручення заморозити бюджетні виплати

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук записав відеозвернення, в якому він роз'яснив рішення заморозити до кінця 2019 року бюджетні видатки. Відео розміщене на сторінці Гончарука у Facebook.

Як зазначив прем'єр, уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та всі соціальні виплати, а також профінансує всі зобов'язання, на які відкрито асигнування.

За його словами, в державному бюджеті достатньо коштів для цього.

Він заявив, що тимчасове призупинення виплат Казначейства по всім іншим статтям вже не раз траплялось в Україні.

За його словами, наприкінці кожного року кожний орган намагається витратити всі гроші, які не були використані за 11 місяців до цього - "хтось за декілька мільйонів купує канцтовари на наступний рік, а хтось просто майстерно привласнює ці гроші собі".

"Ми з цією історією хочемо закінчити. До кінця фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня вручну буде переглядати всі виплати, які планують провести", - сказав він.

Гончарук також повідомив, що найближчим часом міністр фінансів Оксана Маркарова дасть брифінг, на якому пояснить всі деталі.

Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких входять пенсії, зарплати та всі соціальні виплати. А також профінансує всі зобов'язання, на які відкрито асигнування. В Державному бюджеті достатньо коштів для цього! Люди знаходяться в безпеці, а ситуація під повним контролем уряду. Вся інформація, яку сьогодні масово розганяють в окремих ЗМІ — фейк. Це не більш, ніж спроби окремих політиків завоювати собі політичні дивіденди. Це тимчасове призупинення виплат казначейства по всім іншим статтям, яке вже не раз траплялось в Україні. Це абсолютно контрольована ситуація Урядом, яку ми успішно пройдемо. Чому взагалі так трапляється? Наприкінці кожного року кожний орган намагається витратити всі гроші, які не були використані за 11 місяців до цього — хтось за декілька мільйонів купує канцтовари на наступний рік, а хтось просто майстерно привласнює ці гроші собі. Ми з цією історією хочемо закінчити. До кінця фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня вручну буде переглядати всі виплати, які планують провести. Це дозволить максимально ефективно витратити гроші українських платників податків. Те, що така ситуація трапилась — це результат роботи неефективної державної машини протягом десятилітть. Зараз наша команда працює над тим, щоб ця ситуація не повторювалася більше ніколи. Але головне — люди знаходяться в безпеці. Найближчим часом міністр фінансів Оксана Маркарова дасть брифінг, на якому пояснить всі деталі. Залишайтесь на зв’язку! Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Четвер, 19 грудня 2019 р.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук дав розпорядження припинити до кінця поточного бюджетного року Казначейством проведення платежів та реєстрацію бюджетних зобов'язань щодо видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету крім захищених видатків бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, доходи державного бюджету України за січень-листопад 2019 року склали 899,7 млрд грн, що на 5,9% або на 55,9 млрд грн менше плану (955,8 млрд грн).