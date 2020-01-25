Гончарук оценил состояние "Укрзализныци"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, почему Украине нужна помощь немецкой компании Deutsche Bahn. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По словам премьера, "Укрзализныцю" "разворовали за большой промежуток времени", и эти проблемы нельзя решить быстро.

"Сейчас мы работаем над текстом стратегического соглашения, которое будет состоять из многих раундов. На первом этапе у нас будут немецкие консультанты, частично будут консультировать наш менеджмент или на определенном этапе будут привлечены к управлению. Речь не идет о том, что мы ее отдаем или даже передаем в концессию", - добавил Гончарук.

По его словам, у немецких партнеров есть необходимый опыт и ресурсы.

"У них есть понимание того, как сейчас выглядит изнутри Укрзализныця. Они консультируют нас по отдельным небольшими проектами", - сказал глава правительства.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

По словам Гончарука, Украина в рамках "Меморандума о взаимопонимании" передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Позже премьер заверил, что сотрудничество Украины с Deutsche Bahn - это стратегическое партнерство, а не продажа или передача в концессию "Укрзализныци".

Подписать договор о сотрудничестве с Deutsche Bahn украинское правительство планирует 5 февраля.