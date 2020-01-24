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Deutsche Bahn может заняться оперативным управлением "Укрзализныци" в феврале

Новости » Экономика     24.01.2020 - 10:36
Deutsche Bahn может заняться оперативным управлением "Укрзализныци" в феврале
Фото: скоростной поезд (banh.de)

Немецкий оператор планирует заняться оперативным управлением УЗ после подписания меморандума в феврале

Стратегическое партнерство АО "Укрзализныця" и немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn на данном этапе дорабатывается и будет включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление "Укрзализныцей" со стороны Deutsche Bahn. Об этом говорится в официальном заявлении Deutsche Bahn, текст которого имеется у Центра транспортных стратегий.

"Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления", - в частности, сказано в документе.

В документе говорится, что что DB Engineering & Consulting - инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту - в будущем будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в вопросах управления и по техническим вопросам. Об этом в Давосе 22 января был подписан меморандум.

Deutsche Bahn может заняться оперативным управлением &quot;Укрзализныци&quot; в феврале

Ожидается, что в начале февраля член правления DB по инфраструктуре Рональд Пофалла и правительство Украины подпишут новый меморандум о взаимопонимании, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

В Deutsche Bahn отметили, что ее консалтинговое подразделение - одна из ведущих инжиниринговых и консалтинговых компаний в транспортном секторе. В компании работает около 5000 сотрудников из 80 стран.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина в рамках "Меморандума о взаимопонимании" передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет.

Позже в СМИ сообщалось, что немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует брать в управление "Укрзализныцю".

Как писало ранее РБК-Украина, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что сотрудничество Украины с Deutsche Bahn - это стратегическое партнерство, а не продажа или передача в концессию "Укрзализныци".

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