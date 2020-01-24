Сотрудничество “Укрзализныци” с Deutsche Bahn поможет избавиться от коррупции, - бизнесмен

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Мультинациональные компании приводят с собой определенные позитивные стандарты

Сотрудничество “Укрзализныци” с немецким оператором Deutsche Bahn, анонсированное премьер-министром Украина Алексеем Гончаруком на Всемирном экономическом форуме в Давосе, может помочь государственной компании побороть коррупцию, что, в результате, позитивно скажется на ее доходности. Такое мнение высказали представители украинского бизнеса, комментируя для LIGA.net последствия предполагаемого партнерства УЗ и Deutsche Bahn.

Так, совладелец и СЕО порта TIS Андрей Ставницер считает, что мультинациональные компании приводят с собой стандарты, правильный, чистый лоббизм, давление посольств и адекватно работающие наблюдательные советы.

"Если такие компании нарушают антикоррупционные стандарты, их преследуют по всему миру. Сотрудничество с иностранцами - путь очищения от коррупции, и нам стоит идти по нему намного быстрее, чем мы делаем до сих пор. Думаю, любое взаимодействие с международным, высокоэффективным оператором будет полезно для УЗ”, - добавил Ставницер.

По его мнению, “Укрзализныця” долгое время была “разменной монетой” в политических переговорах, что вело к частой смене не только руководства, но и региональных руководителей. Все это, считает Ставницер, негативно сказывалось на эффективности работы компании.

В свою очередь, основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа также согласился с этим мнением. По его словам, внешний независимый консультант или менеджер мог бы помочь компании решить проблемы с эффективностью компании намного быстрее.

“Основная помощь от немецких специалистов для УЗ может заключаться в том, что они смогут убедить правительство превратить “Укрзализныцу” в компанию ориентированную на прибыль. Если наши железнодорожники и чиновники будут прислушиваться к рекомендациям немецких специалистов, позитивный эффект для компании может составить около 10 млрд грн в год”, - отметил Игорь Мазепа.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

По словам Гончарука, Украина в рамках "Меморандума о взаимопонимании" передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Позже премьер заверил, что сотрудничество Украины с Deutsche Bahn - это стратегическое партнерство, а не продажа или передача в концессию "Укрзализныци".