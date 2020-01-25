Гончарук оцінив стан "Укрзалізниці"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, чому Україні потрібна допомога німецької компанії Deutsche Bahn. Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

За словами прем'єра, "Укрзалізницю" "розікрали за великий проміжок часу", і ці проблеми не можна вирішити швидко.

"Зараз ми працюємо над текстом стратегічної угоди, яке буде складатися з багатьох раундів. На першому етапі у нас будуть німецькі консультанти, частково будуть консультувати наш менеджмент або на певному етапі будуть залучені до управління. Мова не йде про те, що ми її віддаємо або навіть передаємо в концесію", - додав Гончарук.

За його словами, у німецьких партнерів є необхідний досвід і ресурси.

"У них є розуміння того, як зараз виглядає зсередини Укрзалізниця. Вони консультують нас по окремим невеликими проектами", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

За словами Гончарука, Україна в рамках "Меморандуму про взаєморозуміння" передасть в управління залізницю залізничному операторові Німеччини Deutsche Bahn на 10 років. Пізніше прем'єр запевнив, що співпраця України з Deutsche Bahn - це стратегічне партнерство, а не продаж або передача в концесію "Укрзалізниці".

Підписати договір про співпрацю з Deutsche Bahn український уряд планує 5 лютого.