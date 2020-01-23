Украина отдаст немцам в управление железную дорогу на 10 лет, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По мнению Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям

Украина в рамках "Меморандум о взаимопонимании" передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по время время "Украинского завтрака" в Давосе, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, такое решение демонстрирует открытость Украины к инвестициям.

"Вчера был подписан "Меморандум о взаимопонимании" с Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина открыта для инвестиций. О деталях еще должны договариваться, но политическое решение на этот счет уже принято", - заявил Гончарук.

Дивіться просто зараз мій виступ на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі. Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Середа, 22 січня 2020 р.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. По словам Гончарука, немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

Отметим, в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и МИУ разработать план реструктуризации "Укрзализныци", который предусматривает разделение компании на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского, а также производственный блок.