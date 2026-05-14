Головний удар по Києву: чим била Росія цієї ночі і скільки цілей ліквідувала ППО

Росія в ніч на 14 травня, одразу після масованої денної атаки, завдала по Україні нового комбінованого удару із сотнею дронів та ракет різних типів. Основним напрямком удару став Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, атака розпочалася ще з 18:00 13 травня.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу - 56 ракет і 675 БпЛА:
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 693 цілі - 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:
Станом на ранок атака триває. В повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА.
Нагадаємо, масована атака Росії на Україну розпочалася близько 1:00 ночі. Спочатку окупанти запустили сотні ударних безпілотників та застосували балістичні ракети, а ближче до 3:00 почався обстріл крилатими ракетами.
Протягом усієї ночі фіксувалися повторні пуски нових груп російських дронів з різних напрямків.
Основний удар припав на Київ та Київську область. Також під атакою опинилися Полтавська та Одеська області.
У столиці внаслідок атаки загинула одна людина, ще понад 30 осіб дістали поранення. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону та гаражів.
Під удар потрапили Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони Києва.
Тим часом рятувальники ДСНС оприлюднили фото та відео масштабних руйнувань і наслідків нічного обстрілу.
