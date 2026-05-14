Головний удар по Києву: чим била Росія цієї ночі і скільки цілей ліквідувала ППО

Масована атака в ніч на 14 травня

Нагадаємо, масована атака Росії на Україну розпочалася близько 1:00 ночі. Спочатку окупанти запустили сотні ударних безпілотників та застосували балістичні ракети, а ближче до 3:00 почався обстріл крилатими ракетами.

Протягом усієї ночі фіксувалися повторні пуски нових груп російських дронів з різних напрямків.

Основний удар припав на Київ та Київську область. Також під атакою опинилися Полтавська та Одеська області.

У столиці внаслідок атаки загинула одна людина, ще понад 30 осіб дістали поранення. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону та гаражів.

Під удар потрапили Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони Києва.

Тим часом рятувальники ДСНС оприлюднили фото та відео масштабних руйнувань і наслідків нічного обстрілу.

