Київщина під масованою атакою ворога: зруйновані будинки, підприємства та автомобілі
Всю ніч Київська область перебувала під масованою ворожою атакою. Під удар потрапили житлові домівки, підприємства, автомобілі, відомо про сімох постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Київської ОВА Миколи Калашника.
Наслідки обстрілу зафіксовані одразу у кількох районах Київщини.
В Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізували до місцевої лікарні. Ще трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.
У Фастівському районі травмовано жінку, медичну допомогу їй надали на місці.
У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів.
В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.
У Броварському районі - три приватні будинки, автомобіль та підприємство.
У Бориспільському районі уражено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди.
У Фастівському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.
У Білоцерківському районі - приватний будинок.
У багатьох місцях триває ліквідація пожеж. Всі оперативні служби працюють безперервно.
Масована атака на Україну та Київ
В ніч на 14 травня росіяни запустили на Київ балістику та дрони. Було гучно - в результаті пошкоджено багато житлових будинків, автомобілі, торговий центр, недобудовані будинки та багато інших об'єктів.
Під завалами у Дарницькому районі Києва знаходились люди, рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілу. Загалом поки відомо про дев'ятьох постраждалих.