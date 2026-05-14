Київщина під масованою атакою ворога: зруйновані будинки, підприємства та автомобілі

07:30 14.05.2026 Чт
2 хв
Наразі відомо про шістьох постраждалих в результаті атаки РФ
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівники ДСНС (DSNS Facebook)
Всю ніч Київська область перебувала під масованою ворожою атакою. Під удар потрапили житлові домівки, підприємства, автомобілі, відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Київської ОВА Миколи Калашника.

Читайте також: Зруйновані будинки, пожежі та поранені: ДСНС показала наслідки масованої атаки на Київ

Наслідки обстрілу зафіксовані одразу у кількох районах Київщини.

В Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізували до місцевої лікарні. Ще трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.

У Фастівському районі травмовано жінку, медичну допомогу їй надали на місці.

У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів.

В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.

У Броварському районі - три приватні будинки, автомобіль та підприємство.

У Бориспільському районі уражено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди.

У Фастівському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.

У Білоцерківському районі - приватний будинок.

У багатьох місцях триває ліквідація пожеж. Всі оперативні служби працюють безперервно.

Фото: наслідки атаки (ДСНС України)

Масована атака на Україну та Київ

В ніч на 14 травня росіяни запустили на Київ балістику та дрони. Було гучно - в результаті пошкоджено багато житлових будинків, автомобілі, торговий центр, недобудовані будинки та багато інших об'єктів.

Під завалами у Дарницькому районі Києва знаходились люди, рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілу. Загалом поки відомо про дев'ятьох постраждалих.

Знищений під'їзд у Києві, удари по енергетиці в Кременчуці: що відомо про масштабну атаку
