Київщина під масованою атакою ворога: зруйновані будинки, підприємства та автомобілі

Всю ніч Київська область перебувала під масованою ворожою атакою. Під удар потрапили житлові домівки, підприємства, автомобілі, відомо про сімох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Київської ОВА Миколи Калашника.

Наслідки обстрілу зафіксовані одразу у кількох районах Київщини.

В Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізували до місцевої лікарні. Ще трьом жінкам медичну допомогу надали на місці.

У Фастівському районі травмовано жінку, медичну допомогу їй надали на місці.

У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів.

В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.

У Броварському районі - три приватні будинки, автомобіль та підприємство.

У Бориспільському районі уражено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди.

У Фастівському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.

У Білоцерківському районі - приватний будинок.

У багатьох місцях триває ліквідація пожеж. Всі оперативні служби працюють безперервно.