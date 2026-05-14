Главный удар по Киеву: чем била Россия этой ночью и сколько целей ликвидировала ПВО

Массированная атака в ночь на 14 мая

Напомним, массированная атака России на Украину началась около 1:00 ночи. Сначала оккупанты запустили сотни ударных беспилотников и применили баллистические ракеты, а ближе к 3:00 начался обстрел крылатыми ракетами.

В течение всей ночи фиксировались повторные пуски новых групп российских дронов с разных направлений.

Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область. Также под атакой оказались Полтавская и Одесская области.

В столице в результате атаки погиб один человек, еще более 30 человек получили ранения. Зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов, нежилых помещений, бизнес-центра, автосалона и гаражей.

Под удар попали Шевченковский, Печерский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Соломенский, Деснянский, Святошинский и Голосеевский районы Киева.

Тем временем спасатели ГСЧС обнародовали фото и видео масштабных разрушений и последствий ночного обстрела.

Подробнее об обстреле - читайте в материале РБК-Украина.