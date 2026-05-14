Главный удар по Киеву: чем била Россия этой ночью и сколько целей ликвидировала ПВО

08:31 14.05.2026 Чт
2 мин
Воздушные силы рассказали, что не удалось перехватить
aimg Ирина Глухова
Иллюстративное фото: силы ПВО отражали массированную атаку (Getty Images)

Россия в ночь на 14 мая, сразу после массированной дневной атаки, нанесла по Украине новый комбинированный удар с сотней дронов и ракет различных типов. Основным направлением удара стал Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Киевщина под массированной атакой врага: разрушены дома, предприятия и автомобили

Как отмечается, атака началась еще с 18:00 13 мая.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения - 56 ракет и 675 БпЛА:

  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" (район пуска - Липецкая область РФ);
  • 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пуска - Брянск, Курск);
  • 35 крылатых ракет Х-101 (район пуска - Вологодская область РФ);
  • 675 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль" (2 ед.), дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское, Чауда, временно оккупированный Крым).

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 693 цели - 41 ракета и 652 беспилотника различных типов:

  • 29 крылатых ракет Х-101;
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 652 вражеских БпЛА различных типов.

Зафиксировано:

  • попадание 15 ракет и 23 ударных БпЛА на 24 локациях;
  • падение сбитых обломков БпЛА на 18 локациях.

По состоянию на утро атака продолжается. В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БпЛА.

Массированная атака в ночь на 14 мая

Напомним, массированная атака России на Украину началась около 1:00 ночи. Сначала оккупанты запустили сотни ударных беспилотников и применили баллистические ракеты, а ближе к 3:00 начался обстрел крылатыми ракетами.

В течение всей ночи фиксировались повторные пуски новых групп российских дронов с разных направлений.

Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область. Также под атакой оказались Полтавская и Одесская области.

В столице в результате атаки погиб один человек, еще более 30 человек получили ранения. Зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов, нежилых помещений, бизнес-центра, автосалона и гаражей.

Под удар попали Шевченковский, Печерский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Соломенский, Деснянский, Святошинский и Голосеевский районы Киева.

Тем временем спасатели ГСЧС обнародовали фото и видео масштабных разрушений и последствий ночного обстрела.

Подробнее об обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

