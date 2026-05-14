Понад 30 людей поранені через масований обстріл Києва, - Кулеба

Фото: Кулеба розповів про наслідки удару по Києву та Україні (t.me/dsns_telegram)

Масована атака на Україну цієї ночі забрала життя людини в Києві, поранено понад 30 осіб. Під ударами опинилися столиця та щонайменше шість регіонів.

Удар по Києву: наслідки Унаслідок нічної атаки в Києві загинула одна людина, ще понад 30 отримали поранення. У місті зафіксовані пожежі та руйнування в різних районах. Під удар потрапили житлові будинки та цивільна інфраструктура. Фото: наслідки удару по Україні (t.me/dsns_telegram) Зруйнований будинок у Дарницькому районі Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район - там повністю зруйнований багатоповерховий будинок. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки. Під завалами можуть перебувати люди. Крім столиці, Росія вдарила по: Київщині;

Харківщині;

Одещині;

Полтавщині;

Запоріжжю. Під удар потрапили порти Одещини та об'єкти Укрзалізниці - ворог бив по критичній інфраструктурі. Фото: унаслідок удару загинула людина (t.me/dsns_telegram) На всіх місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики й оперативні служби. Оновлено о 8:55 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці вже 32 поранених, в тому числі і дитина.