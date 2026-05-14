Понад 30 людей поранені через масований обстріл Києва, - Кулеба

08:31 14.05.2026 Чт
2 хв
Росія атакувала порти, залізницю і житлові квартали
aimg Олена Чупровська
Понад 30 людей поранені через масований обстріл Києва, - Кулеба Фото: Кулеба розповів про наслідки удару по Києву та Україні (t.me/dsns_telegram)
Масована атака на Україну цієї ночі забрала життя людини в Києві, поранено понад 30 осіб. Під ударами опинилися столиця та щонайменше шість регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост віце-прем'єр-міністра з питань відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Удар по Києву: наслідки

Унаслідок нічної атаки в Києві загинула одна людина, ще понад 30 отримали поранення.

У місті зафіксовані пожежі та руйнування в різних районах. Під удар потрапили житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Понад 30 людей поранені через масований обстріл Києва, - КулебаФото: наслідки удару по Україні (t.me/dsns_telegram)

Зруйнований будинок у Дарницькому районі

Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район - там повністю зруйнований багатоповерховий будинок. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки.

Під завалами можуть перебувати люди.

Крім столиці, Росія вдарила по:

  • Київщині;
  • Харківщині;
  • Одещині;
  • Полтавщині;
  • Запоріжжю.

Під удар потрапили порти Одещини та об'єкти Укрзалізниці - ворог бив по критичній інфраструктурі.

Понад 30 людей поранені через масований обстріл Києва, - КулебаФото: унаслідок удару загинула людина (t.me/dsns_telegram)

На всіх місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики й оперативні служби.

Оновлено о 8:55

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці вже 32 поранених, в тому числі і дитина.

Нагадаємо, вранці 14 травня Росія вдруге за добу завдала удар по Києву - цього разу балістикою та дронами одночасно. Вибухи у столиці пролунали повторно.

Як повідомляло РБК-Україна, Київська область цієї ночі також зазнала масованої атаки - під удар потрапили житлові будинки, підприємства та автомобілі, є постраждалі.

Зруйновані будинки, пожежі та поранені: ДСНС показала наслідки масованої атаки на Київ
