Голова МЗС України висловився про новий мирний план

Під час закритого засідання міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу Сибіга сказав своїм колегам, що умови нових пропозицій США "продиктовані РФ". Тому фактично цей план просто неможливо реалізувати.

"Зрештою, жодний мирний план неможливий, якщо він заснований на умиротворенні агресора... Це може принести лише більше війни та жорстокості Україні та всій Європі", - сказав він.

Європа незадоволена

Видання зазначає, що план США дуже розчарував європейців, які вважали, що президент США Дональд Трамп нарешті зрозумів - довіряти російському диктатору Володимиру Путіну не варто.

"Американська пропозиція викликала тривогу в європейських столицях, частково тому, що їх повністю виключили з процесу її підготовки, і головним чином тому, що, за словами одного з чиновників, вона є нічим іншим, як "список бажань Путіна", - сказано у статті.

Чиновники та дипломати як у Києві, так і в Європі були вкрай роздратовані черговою спробою Вашингтона нав'язати Україні "погану угоду". Один з них назвав план США "просто списком пунктів для задоволення Путіна".

"Звичайно, це викликає тривогу, але ми маємо дотримуватись своєї позиції... Якщо Росія зійде з рук, то це лише питання часу, коли ми побачимо нову російську агресію - і в Україні, і в країнах ЄС та НАТО", - сказав інший.