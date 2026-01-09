Глава МИД Чехии прибыл в Киев с первым визитом: поезд задержали из-за атаки РФ

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка прибыл в Украину с визитом 9 января, после скандала возникшего из-за неадекватных заявлений спикера чешского парламента Томио Окамуры. Это первый визит Мацинки в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешский телеканал CT24 .

Отмечается, что Мацинка объявил о планах посетить Украину еще 6 января после того, как он и его украинский коллега Андрей Сибига провели телефонный разговор. Мацинка прибыл не один - его, как члена "Партии автомобилистов", сопровождает депутат парламента от той же политической силы Филипп Турек.

Отдельно фото приезда Мацинки в Киев опубликовали в "Укрзализныце". Там отметили, что из-за погодных условий и российских обстрелов поезд опоздал.

"В Киев с первым официальным визитом прибыл министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка. Дорога на этот раз была непростой: из-за обстрелов и сложных погодных условий поезд прибыл с опозданием", - сказано в сообщении.

Фото: Укрзализныця

Относительно скандала с Окамурой, Мацинка в интервью телеканалу 7 января подтвердил, что Чехия и Украина обсудили вопрос и считают его закрытым, а инцидент исчерпанным, поскольку общей задачей является работа над улучшением отношений между странами. Также министр высказался за поддержку Украины, поскольку Киев сопротивляется российской агрессии.

"Взаимное общение продолжится стандартными дипломатическими каналами и, при необходимости, на личном уровне... Там (в Украине, - ред.) гибнут люди, и поэтому нам нужно дать украинцам и Украине как таковой гораздо больше пространства, гораздо больше помощи и поддержки", - отметил он.