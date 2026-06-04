Виборів у "Дії" не буде і на це є кілька причин, - Мінцифри
Попри розмови про повну цифровізацію держави виборів в Україні через "Дію" не буде з декількох причин.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Міф про вибори в "Дії" та нові сервіси на літо: інтерв'ю з Мінцифри".
"Розмови про можливі вибори в "Дії" йдуть з перших днів запуску екосистеми. Але, як сказав раніше тво міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, вибори в "Дії" не плануються", - наголосила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
Коваль пояснила, що це комплексне питання, і зауважила, що, по-перше, законодавча база для цього відсутня. Водночас держпідприємство "Дія" та Мінцифра діють виключно на основі законів і діючої нормативної бази.
"По-друге, у Конституції чітко вказано, що кожен українець повинен голосувати таємно, тобто має бути збережена таємниця голосування. Зробити це можливо виключно фізично у кабінці для голосування, де тільки ти знаєш за кого голосуєш", - зазначила заступниця міністра.
Таким чином, підсумувала Коваль, проведення виборів в "Дії" станом на зараз неможливо.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та ЦВК заявляли, що проведення виборів можливе лише після завершення війни. У ЦВК також зазначали, що для повноцінної підготовки виборчого процесу знадобиться щонайменше шість місяців.
Зазначимо, результати опитування свідчать, що більшість українців скептично ставиться до ідеї онлайн-голосування через побоювання щодо можливих фальсифікацій. Попри це, частина громадян вважає проведення виборів після досягнення перемир’я необхідним кроком.