Виборів у "Дії" не буде і на це є кілька причин, - Мінцифри

Попри розмови про повну цифровізацію держави виборів в Україні через "Дію" не буде з декількох причин.

"Розмови про можливі вибори в "Дії" йдуть з перших днів запуску екосистеми. Але, як сказав раніше тво міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, вибори в "Дії" не плануються", - наголосила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Коваль пояснила, що це комплексне питання, і зауважила, що, по-перше, законодавча база для цього відсутня. Водночас держпідприємство "Дія" та Мінцифра діють виключно на основі законів і діючої нормативної бази.

"По-друге, у Конституції чітко вказано, що кожен українець повинен голосувати таємно, тобто має бути збережена таємниця голосування. Зробити це можливо виключно фізично у кабінці для голосування, де тільки ти знаєш за кого голосуєш", - зазначила заступниця міністра.

Таким чином, підсумувала Коваль, проведення виборів в "Дії" станом на зараз неможливо.