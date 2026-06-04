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Виборів у "Дії" не буде і на це є кілька причин, - Мінцифри

13:15 04.06.2026 Чт
2 хв
Чому голосування онлайн в Україні наразі неможливе?
aimg Валерій Ульяненко aimg Дмитро Левицький
Виборів у "Дії" не буде і на це є кілька причин, - Мінцифри Фото: застосунок "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Попри розмови про повну цифровізацію держави виборів в Україні через "Дію" не буде з декількох причин.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Міф про вибори в "Дії" та нові сервіси на літо: інтерв'ю з Мінцифри".

"Розмови про можливі вибори в "Дії" йдуть з перших днів запуску екосистеми. Але, як сказав раніше тво міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, вибори в "Дії" не плануються", - наголосила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

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Коваль пояснила, що це комплексне питання, і зауважила, що, по-перше, законодавча база для цього відсутня. Водночас держпідприємство "Дія" та Мінцифра діють виключно на основі законів і діючої нормативної бази.

"По-друге, у Конституції чітко вказано, що кожен українець повинен голосувати таємно, тобто має бути збережена таємниця голосування. Зробити це можливо виключно фізично у кабінці для голосування, де тільки ти знаєш за кого голосуєш", - зазначила заступниця міністра.

Таким чином, підсумувала Коваль, проведення виборів в "Дії" станом на зараз неможливо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та ЦВК заявляли, що проведення виборів можливе лише після завершення війни. У ЦВК також зазначали, що для повноцінної підготовки виборчого процесу знадобиться щонайменше шість місяців.

Зазначимо, результати опитування свідчать, що більшість українців скептично ставиться до ідеї онлайн-голосування через побоювання щодо можливих фальсифікацій. Попри це, частина громадян вважає проведення виборів після досягнення перемир’я необхідним кроком.

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