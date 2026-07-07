5G у Києві запустять у липні? В Мінцифри зробили заяву про терміни

Українські оператори мобільного зв'язку вже готуються до запуску технології 5G у Києві.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Сьогодні у Telegram-каналах з'явилося зображення нібито з ресурсів компанії Kyivstar, на якому йшлося про запуск 5G у столиці вже 21 липня. Однак РБК-Україна не змогло знайти підтвердження цієї інформації на ресурсах Kyivstar.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Мінцифри, яке разом з операторами працює над запуском технології.

Як відповіли у Мінцифри, про точну дату запуску 5G у Києві говорити ще зарано.

"Усі оператори наразі готуються до запуску 5G у Києві та проводять необхідні технічні роботи. Про точну дату запуску буде повідомлено після завершення підготовки та фактичного запуску мережі", - заявили у міністерстві.

Що таке 5G

5G - це п'яте покоління технологій мобільного зв'язку, яке прийшло на зміну стандарту 4G (LTE).

Три головні відмінності та переваги 5G:

Більша швидкість: мережі 5G можуть бути у 10-100 разів швидшими за 4G. Це дозволяє завантажувати "важкі" файли або фільми у високій якості за лічені секунди.

мережі 5G можуть бути у 10-100 разів швидшими за 4G. Це дозволяє завантажувати "важкі" файли або фільми у високій якості за лічені секунди. Мінімальна затримка: Час відгуку мережі знижується майже до нуля (близько 1 мілісекунди). Це критично важливо для технологій, де частки секунди мають значення.

Час відгуку мережі знижується майже до нуля (близько 1 мілісекунди). Це критично важливо для технологій, де частки секунди мають значення. Місткість мережі: 5G здатний підтримувати стабільне підключення до мільйона пристроїв на один квадратний кілометр без перевантаження мережі та втрати швидкості.

Де вже працює 5G в Україні

Першою технологію 5G в Україні запустили у Львові. Сьогодні 5G також працює у Бородянці та Харкові. Однак технологія поки доступна лише в окремих районах цих міст, і згодом буде розширюватися.