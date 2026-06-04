ua en ru
Чт, 04 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Які документи українців у "Дії" першими визнає ЄС: оцінка Мінцифри

13:39 04.06.2026 Чт
2 хв
Вже говорять про чотири документи, які можуть визнати в ЄС
aimg Олена Чупровська aimg Дмитро Левицький
Які документи українців у "Дії" першими визнає ЄС: оцінка Мінцифри Фото: Україна перша серед сусідів ЄС долучилась до єдиного цифрового гаманця Європи (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна стала першою країною поза ЄС, що долучилась до єдиного цифрового гаманця Європи - і вже тестує чотири документи для визнання за кордоном.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Які документи тестують

Наразі в межах інтеграції з European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) тестують чотири документи:

  • електронне посвідчення водія
  • цифрова довідка про місце проживання
  • картка платника податків
  • електронне посвідчення ідентифікаційних даних

Для користувачів процес виглядатиме як проста активація міжнародних документів у застосунку.

Який документ може стати першим

У Мінцифри вважають, що саме цифрове посвідчення водія має найбільше шансів першим отримати визнання в Євросоюзі.

Читайте також: ЄС може змінити правила захисту для частини українських чоловіків

"Саме цифрове посвідчення водія, на мою думку, є чудовим кандидатом для найшвидшого запуску на території ЄС. Це зумовлено наявністю міжнародних стандартів, величезним запитом від водіїв та високою популярністю цього відпрацьованого сервісу в Україні", - зазначила Валерія Коваль.

Паралельно ведеться робота над тим, щоб український електронний підпис визнавали в усіх країнах ЄС. У перспективі розглядають подібні "довірчі колаборації" і з іншими країнами світу.

Нагадаємо, у "Дії" незабаром з'явиться можливість розлучитись онлайн - РБК-Україна повідомляло, коли саме запрацює цей сервіс.

Тим часом стало відомо, чи зміняться правила для українських чоловіків за кордоном.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Мінцифра
Новини
Українські дрони вполювали російський корабель в Криму (відео удару)
Українські дрони вполювали російський корабель в Криму (відео удару)
Аналітика
Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України