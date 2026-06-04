Які документи українців у "Дії" першими визнає ЄС: оцінка Мінцифри
Україна стала першою країною поза ЄС, що долучилась до єдиного цифрового гаманця Європи - і вже тестує чотири документи для визнання за кордоном.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
Які документи тестують
Наразі в межах інтеграції з European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) тестують чотири документи:
- електронне посвідчення водія
- цифрова довідка про місце проживання
- картка платника податків
- електронне посвідчення ідентифікаційних даних
Для користувачів процес виглядатиме як проста активація міжнародних документів у застосунку.
Який документ може стати першим
У Мінцифри вважають, що саме цифрове посвідчення водія має найбільше шансів першим отримати визнання в Євросоюзі.
"Саме цифрове посвідчення водія, на мою думку, є чудовим кандидатом для найшвидшого запуску на території ЄС. Це зумовлено наявністю міжнародних стандартів, величезним запитом від водіїв та високою популярністю цього відпрацьованого сервісу в Україні", - зазначила Валерія Коваль.
Паралельно ведеться робота над тим, щоб український електронний підпис визнавали в усіх країнах ЄС. У перспективі розглядають подібні "довірчі колаборації" і з іншими країнами світу.
Нагадаємо, у "Дії" незабаром з'явиться можливість розлучитись онлайн - РБК-Україна повідомляло, коли саме запрацює цей сервіс.
Тим часом стало відомо, чи зміняться правила для українських чоловіків за кордоном.