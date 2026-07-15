Голосовой помощник в Дія.AI: Минцифра запустила новую ИИ-функцию

Дія.AI получила поддержку голосового общения. Благодаря интеграции с технологией ElevenLabs, пользователи могут задавать вопросы устно и получать ответы без необходимости вводить текст.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации .

Как работает новый голосовой помощник Дія.AI?

Голосовой ассистент разработан таким образом, чтобы пользование им было максимально интуитивным и не вызывало затруднений даже у людей постарше или у тех, кто имеет проблемы со зрением.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Зайти на главную страницу портала Дія или открыть существующий чат Дія.AI.

Нажать кнопку с изображением звуковой волны.

Озвучить свой вопрос вслух.

Искусственный интеллект мгновенно проработает услышанное, озвучит ответ живым голосом и дополнительно продублирует весь текст на экране смартфона или компьютера.

Вся история общения автоматически сохраняется в текстовом формате, поэтому пользователи смогут вернуться к диалогу и просмотреть важные детали.

Для большей интерактивности разработчики добавили специальную графическую звуковую волну, визуально реагирующую на интонацию голоса пользователя.

Кроме того, алгоритмы распознавания позволяют общаться с ИИ помощником даже в шумных местах, а сам голосовой режим активируется только после того, как пользователь подтвердит это в настройках своего профиля.

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Возможности и перспективы

Голосовой чат полностью дублирует весь функционал текстового ассистента.

С помощью голосовых команд пользователи могут:

узнать подробную информацию о любых государственных услугах на портале;

быстро найти необходимые данные о своем ФЛП;

проверить накопленный страховой стаж;

заказать официальную справку о доходах.

Как сообщают разработчики, интеграция передовых технологий синтеза речи от ElevenLabs делает диалог естественным и плавным.

Обновление является важным шагом на пути к созданию полностью безбарьерной цифровой среды в Украине.

Голосовой формат делает государственные услуги инклюзивными, помогая людям с нарушениями зрения, моторики или тем, кому просто тяжело читать мелкий текст с экрана, взаимодействовать с государством на равных условиях.

Разработчики продолжают активно обучать ИИ и призывают первых тестировщиков делиться своими впечатлениями. Каждый ответ голосового Действие AI можно оценить лайком или дизлайком, а также оставить развернутый комментарий - это поможет сделать систему еще более точной и полезной.