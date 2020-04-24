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Голосование за назначение Саакашвили может вообще не состояться, - нардеп

Новости » Политика     24.04.2020 - 18:49
Голосование за назначение Саакашвили может вообще не состояться, - нардеп
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Назначение Саакашвили не вынесут на голосовании без поддержки внутри СН

Голосование в Верховной раде за назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам может вообще не состояться. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гость из прошлого: как у Зеленского хотят договориться с МВФ и зачем ему Саакашвили".

В частности, по словам нескольких собеседников РБК-Украина во фракции "Слуга народа", многие члены их фракции выступают против назначения Саакашвили, поэтому до голосования дело может и вовсе не дойти.

"Голосование за Саакашвили может состояться либо на следующем пленарном заседании, либо, второй вариант, никогда. Это - если не будет поддержки внутри фракции и Верховной рады", - заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Он также считает, что лучше бы Саакашвили стал советником президента Владимира Зеленского.

"На той должности, на которую претендует Саакашвили, он все равно не сможет реализовать запланированное - у него не будет таких полномочий", - добавил нардеп.

Напомним, сам Саакашвили надеется, что Рада проголосует за его назначение в правительство Дениса Шмыгаля 30 апреля.

Он также подчеркивал, что на новой должности намерен заняться переговорами с Международным валютным фондом.

Отметим, назначение бывшего президента Грузии может привести международному скандалу. Сегодня представители официального Тбилиси уже пригрозили Киеву отзывом посла и пересмотром отношений. Грузинские власти выступают против назначения Саакашвили на топ-должность в Украине, поскольку он осужден и объявлен в розыск.

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