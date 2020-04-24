Саакашвили планируют назначить вице-премьером: что известно

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Рассмотрение кандидатуры Саакашвили в парламенте планируется на 30 апреля

Верховная рада может проголосовать за назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам на следующей неделе. Кто поддерживает кандидатуру бывшего президента Грузии на пост в Кабмине, и что говорит сам Саакашвили о возможном назначении - в материале РБК-Украина.

Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Михаилом Саакашвили, в ходе которой обсуждалось его назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ. Зеленский предложил Саакашвили поделиться своим видением возможной помощи в развитии Украины, исходя из успешного опыта экс-главы Грузии во внедрении реформ.

Как отметили в Офисе президента, Владимир Зеленский считает, что у Михаила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины.

На своей странице в Facebook Саакашвили подтвердил, что предложение стать вице-премьером получил от президента Зеленского. Он заявил, что надеется использовать свой международный опыт, а также готов работать с командой президента, парламентскими и политическими силами, чтобы Украины перенесла экономический кризис с наименьшими потерями.

Рада рассмотрит назначение Саакашвили на следующей неделе

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что голосование по назначению Саакашвили может состояться во время внеочередного заседания Рады на следующей неделе во вторник или среду.

На 24 апреля внутри фракции еще не определились с поддержкой кандидатуры бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА на должность в Кабмин.

Михаил Саакашвили заявил, что Верховная рада может проголосовать за его назначение вице-премьер-министром по вопросам реформ 30 апреля. При этом он отметил, что надеялся на поддержку его кандидатуры на сегодняшнем заседании фракции СН.

"Я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг", - сообщил Саакашвили.

Саакашвили встретился с нардепами "Слуги народа"

24 апреля состоялось заседание СН, на котором присутствовал и Михаил Саакашвили. По окончании встречи замглавы фракции СН Елена Кравченко сообщила, что нардепы примут решение по кадровому вопросу отностительно Саакашвили после внутрифракционного голосования.

"У нас есть внутреннее правило, должно быть 70% тех, кто положительно настроен. Пока еще нет подтверждения количественного, что есть. Но я думаю, что как раз чем больше будет личного общения, тем больше шансов у Саакашвили быть назначенным. Мне кажется, что он является определенным заложником своего медиа-образа", - заявила Кравченко.

Глава фракции СН Давид Арахамия в свою очередь отметил, что общение депутатов с Саакашвили будет продолжено в ближайшие дни, ведь на заседании фракции были 160 парламентариев из 248. Также Арахамия предложил кандидату на пост вице-премьера встретиться с парламентскими комитетами.

Саакашвили рассказал о планах работы в правительстве

В случае назначения на должность вице-премьера по вопросам реформ, Михаил Саакашвили намерен заниматься переговорами с Международным валютным фондом.

По его мнению, Украине необходимо гораздо больше помощи, чем она получает. Также нужны более четкие переговоры и более приемлемые условия. Он отметил, что в процессе сотрудничества Украины с МВФ должны соблюдаться "красные линии".

"Я за сотрудничество, за интеграцию, но на условиях Украины. Есть красные линии в МВФ, и должны быть красные линии как у любой нации. Я думаю, что это будет в процессе переговоров. Я думаю, что у меня есть большой опыт сотрудничества с ними. Большой опыт для переговоров моей страны - Грузии - с ними", - добавил Саакашвили.

Также он заявил, что во время работы в Кабмине важно будет усилить работу с парламентом и отодвинуть в сторону олигархические и частные интересы.

Во время заседания фракции “Слуга народа” кандидат на должность вице-премьера рассказал о необходимости проведения реформ в налоговой системе.

"Он коснулся вопроса налогов. О том, что нужно делать налоговую реформу. В том числе, снижать налоги и отменять часть налогов. Также по поводу таможни. У него действительно хороший опыт. Ведь реформа таможни в Грузии была признана практически всеми международными экспертами как успешная", - рассказала замглавы фракции СН Елена Кравченко после встречи нардепов с Саакашвили.

Грузия может отозвать посла после назначения Саакашвили в Кабмин

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, назначение Михаила Саакашвили на должность в украинском правительстве неприемлемо, поскольку он осужден в Грузии за тяжелое преступление и находится в розыске.

Если такое решение будет принято, власти Грузии как минимум отзовут своего посла из Киева для консультаций.

В грузинских СМИ сообщалось, что власти в Тбилиси недовольны решением Владимира Зеленского назначить Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. По заявлению члена "Объединенного национального движения" Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине. Один из членов правящего большинства подтвердил возможность пересмотра отношений с Украиной в случае назначения Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили заявил об отсутствии конфликтов с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. В декабре 2015 года между главой МВД и на тот момент руководителем Одесской ОГА произошла словесная перепалка. Саакашвили обвинил Авакова в коррупции, в ответ министр плеснул в него водой. Позднее в соцсети Саакашвили выразил сожаление, что назвал Авакова вором.