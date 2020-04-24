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Голосування за призначення Саакашвілі може взагалі не відбутися, - нардеп

Новини » Політика     24.04.2020 - 18:49
Голосування за призначення Саакашвілі може взагалі не відбутися, - нардеп
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Призначення Саакашвілі не винесуть на голосування без підтримки всередині СН

Голосування у Верховній раді за призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єром з реформ може взагалі не відбутися. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гість з минулого: як у Зеленського хочуть домовитися з МВФ і навіщо йому Саакашвілі".

Зокрема, за словами кількох співрозмовників РБК-Україна у фракції "Слуга народу", багато членів їх фракції виступають проти призначення Саакашвілі, тому до голосування справа може взагалі не дійти.

"Голосування за Саакашвілі може відбутися або на наступному пленарному засіданні, або, другий варіант, ніколи. Це - якщо не буде підтримки всередині фракції і Верховної ради", - заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

Він також вважає, що краще б Саакашвілі став радником президента Володимира Зеленського.

"На тій посаді, на яку претендує Саакашвілі, він все одно не зможе реалізувати заплановане - у нього не буде таких повноважень", - додав нардеп.

Нагадаємо, сам Саакашвілі сподівається, що Рада проголосує за його призначення до уряду Дениса Шмигаля 30 квітня.

Він також підкреслював, що на новій посаді має намір зайнятися переговорами з Міжнародним валютним фондом.

Зазначимо, призначення колишнього президента Грузії може призвести до міжнародного скандалу. Сьогодні представники офіційного Тбілісі вже пригрозили Києву відкликанням посла і переглядом відносин. Грузинська влада виступає проти призначення Саакашвілі на топ-посаду в Україні, оскільки він засуджений і оголошений у розшук.

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